Carl Bildt : “Vrijeme iskorištavanja bonskih ovlasti je prošao. Ovo više nije protektorat međunarodne zajednice i treba krenuti dalje”

Treba smanjiti ulogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali njegovu ulogu prebaciti na specijalnog predstavnika Evropske Unije, kazao je prvi visoki predstavnik u BiH Carl Bildt za BHRT.

Carl Bildt bio je prvi visoki predstavnik u BiH u periodu 1995-1997. Nije imao priliku da koristi Bonska ovlaštenja koja su uvedena 1997. ali je znao često da kritikuje domaće vlasti.



On je gostujući u emisiji BHT Uživo kazao kako BiH treba u jednom trenutku krenuti dalje, te pokazati da je stabilna i nezavisna.



“Vrijeme iskorištavanja bonskih ovlasti je prošao. Ovo više nije protektorat međunarodne zajednice i treba krenuti dalje”, kazao je Bildt govoreći o aktualenom visokom predstavniku Valentinu Inzku.



Međutim odluku o ukidanju OHR-a i visokog predstavnika međunarodne zajednice treba donijeti PIC ( Vijeće za provođenje mira), istakao je on.



Carl Bildt je diplomata, bivši premijer Švedske i specijalni pregovarač EU u pregovorima o okončanju rata u BiH.



O onome što se desilo 24 godine nakon njegovog perioda i uloge u BiH kaže kako je bilo napretka ali ne dovoljno.



“Bilo je dosta napretka, manje nego što sam ja to želio, ali ima napretka. Dosta je stvari koje smo uradili na početku. Centralna banka, valuta, pravosuđe , koje za sada bas nije na onom nivou koji smo htjeli. Davno je trebao da se završio autoput, a nije.”



Na putu naše zemlje prema Evropskoj Uniji i dalje je najvažnije 14 prioriteta koji su postavljeni pred nas.



“Moraju biti vodeći princip za BiH i pristupanju EU. I tu želimo vidjeti napredak BiH. Dosta toga se desilo, izbori i Covid, ali treba reći da je malo napretka. Ovo je ključ da zemlja krene naprijed.”



Bildt se dodirnuo i Dejtona i Ustava BiH. Kazao je kako je Dejton osnov za mir i Ustav, ali to nije vrh.



“Do lidera je da pokrenu promjene. Institucije se moraju prilagoditi. Dejtonski sporazum nije potpuno iskorišten, Nisu iskorištene sve mogućnosti.”

