“Canakkale 1915” : Otvoren prvi most iznad Dardanela, najdulji viseći most na svijetu

Turska je u petak svečano otvorila najdulji viseći most na svijetu, izgrađen iznad tjesnaca Dardaneli, prirodne granice između Europe i Azije.

“Most Canakkale 1915” je dug 4608 metara i ima najduži raspon na svijetu, koji se između dva glavna pilona, visoka 318 metara, proteže do dužine od čak 2023 metra.

To je također prvi most koji premošćuje morski prolaz koji spaja Egejsko i Mramorno more.

Cijena izgradnje iznosi 2,5 milijardi eura.

Sam naziv mosta, 1915 Çanakkale, odaje počast bitci za Galipolje iz Prvog svjetskog rata – koju Turci zovu Çanakkale Savaşları prema mjestu gdje se bitka odvijala- u kojoj je turska vojska 18. marta 1915. porazila oružane snage sila Antante, uglavnom iz tadašnjeg Britanskog carstva.

Borbe su trajale sve do januaraa 1916., kada je Osmansko carstvo porazilo britanske i francuske trupe.

“Taj most je trajna uspomena na mučenike Canakkale”, rekao je predsjednik Recep Tayyip Erdogan otvarajući velebni most.

(Geopolitika)