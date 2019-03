Ćamil Duraković : Očekujem doživotnu presudu Radovanu Karadžiću

Bivši srebrenički načelnik Ćamil Duraković očekuje da Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove danas u Hagu Radovana Karadžića osudi na doživotnu kaznu zatvora i proglasi ga krivim za genocid i u drugim bh. opštinama, pored Srebrenice.

U razgovoru za Vijesti.ba, Duraković ističe da, kao i svaka druga normalna osoba u BiH, Karadžića smatra jednim od ključnih političkih figura u Republici Srpskoj, odnosno tadašnjoj Srpskoj Republici BiH.



– Karadžić je najznačajnija politička i ideološka figura i najodgovorniji je za sve ono što nam se dešavalo u proteklom ratu – kaže Duraković.



Osvrnuo se i na prvostepenu presudu, kojom je Karadžić osuđen na 40 godina zatvora i proglašen krivim za genocid na području Srebrenice 1995. i za progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju, nehumana djela (prisilno premještanje), terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca.



– Ta prvostepena kazna mogla je i biti djelimično zadovoljavajuća, u dijelu gdje se ponovo potvrdio genocid u Srebrenici. Sama dužina trajanja njegove zatvorske kazne od 40 godina govori da će on svakako ostatak svog života provesti u zatvoru. Ali 40 godina za tako gnusne zločine je malo u odnosu na neke druge koji su osuđeni doživotno – govori Duraković.



Ukoliko bi danas eventualno Karadžiću bila umanjena zatvorska kazna i obim zločina za koji je odgovoran, Duraković ocjenjuje kako bi to bio šamar civilizovanom čovječanstvu.



– Karadžić, pored Miloševića i Mladića, važi za glavnokomandujućeg vojske, te bi umanjenje kazne jednom od najodgovornijih za dešavanja u proteklom ratu predstavljalo šamar, ne samo nama koji smo preživjeli zločine, nego i čitavom civilizovanom čovječanstvu – naglašava Duraković.



Bila bi to, potcrtava, čisto politička odluka nametnuta od svjetskih sila.



– Ne daj Bože da se to desi. To ne bih vidio kao pravdu, već više kao političku presudu – napominje Duraković.



Nakon što Karadžiću bude izrečena pravosnažna presuda, naš sagovornik ističe da iz manjeg bh. entiteta i Srbije očekuje burne političke reakcije, koje će se stišati nakon nekoliko dana.



– Svakako da uvijek imate za i protiv svake presude Haškog tribunala koja se ticala rata u BiH. Uvijek ste imali one koji negoduju, i one koji su djelimično ili potpuno zadovoljni – poručuje Duraković.



I u ovom slučaju, navodi, bit će političkih reakcija, koje bi u jednom kraćem vremenskom periodu trebale prestati, kao što je to bilo i u slučajevima do sada.



– Ali mislim da ne bi trebalo biti nekih posebnih problema. Uvjeren sam da svijet koji je osnovao taj sud i sve članice UN-a, uključujući i Srbiju, moraju odgovorno prihvatati presude, pa tako i BiH – zaključuje Duraković.