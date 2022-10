Ćamil Duraković, novi potpredsjednik RS-a: Dodik je Bosanac, ne treba mu puno objašnjavati! (VIDEO)

Očekivao sam mnogo veću razliku na redovnim mjestima, ali s obzirom na to da sam bio sam i nisam imao infrastrukturu, sumnjao sam na izborni inžinjering; on je moguć. Postoje mjesta koja su ponovo prebrojana, ali i dalje ne odražavaju pravu volju birača. To je slučaj u Zvorniku, mjestu Đulići. Tamo je kandidat SDA dobio 200 i nešto glasova, a ja deset. Nema logike! Neko je profesionalno odradio glasanje za ljude koji uopšte nisu tu! U selu Klisa Dodik je dobio 103 bošnjačka glasa! Pričao sam tamo s ljudima koji su rekli da niko nije glasao za Dodika!

Oni koji se najviše svađaju na političkoj sceni, najbolji su prijatelji u provođenju izbornog inžinjeringa! U Janji je na tri biračka mjesta Bratić imao 100 glasova, a Arifagić 60. To su viši politički i stranački interesi gdje se može dogovoriti trgovina. Nisam zadovoljan izbornim procesom, ali jesam svojom pobjedom! Pokazatelj sam da je moguće da prevlada zrela politika, da to bude pokazatelj da je više “nas” nego “njih”. Ovo nije moja pobjeda, nego zrelost demokratije da je ipak u ovom kuršlusu sve moguće! Prvo jutro kad dođem na posao pružit ću mu ruku!

Obećao sam da ću ići putem dijaloga! Ako on to neće, ja za to nisam odgovoran; onda se ne poštujemo! Ja nisam potpisao ni želio RS, ali je moja realnost i želim da moje ljude, koji tu žive, uvažavaju. Dodik meni nije poklonio mandat, nego građani! Koliko nas on prihvati, toliko ćemo biti saradnici. Sve ću ispoštovati, ali želim da čujem i da Dodik poštuje državu BiH. Ko je Mulahusić da određuje matricu kretanja Bošnjaka koji su dali svoju očevinu?! Neće nam on praviti okvir u kojem se krećemo, jer ovdje žive naša djeca, a ne njegova!

(Face TV)