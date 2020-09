Burne sjednice Predsjedništva BiH : Komšić i Džaferović glasali za priznanje Kosova, ambasada BiH ostaje u Tel Avivu

Danas su u Sarajevu održane redovna i dvije vanredne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Jednu je zatražio član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik o premještanju Ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalem, a druga vanredna sjednica sazvana je na zahtjev člana Predsjedništva BiH i lidera Demokratske fronte (DF) Željka Komšića na kojoj bi se razmatralo pitanje priznanja Kosova.

“Prije nego što smo ušli u raspravi o ove dvije tačke dnevnog reda, gospodin Komšić je predlagao da se ne izjašanjavamo niti o jednom od tih pitanja. Gospodin Dodik se nije složio s tim, tražio je izjašanjavanje po tački koju je on predložio. Glasali smo, gospodin Komšić i ja smo glasali protiv toga da se ambasada BiH iz Tel Aviva premjesti u Jeruzalem. Dodik je glasao za, odluka nije donesena. Mislim da je to ispravan potez Predsjedništva jer je to u skladu sa međuanrodnim obavezama koje je preuzela BiH kada je to pitanje posrijedi. Nakon toga smo održali sjednicu po zahtjevu gospodina Komšića. Ja i Komšić smo glasali da BiH prizna Republiku Kosovo, Dodik je bio protiv”, kazao je Džaferović.

On je naveo da ni u ovom slučaju nije donesena odluka i da se ide u drugi krug glasanja.

“Ukoliko odluka bude ovakva kao danas, onda gospodin Dodik ima pravo da potegne pianje vitalnog entitetskog interesa”, naveo je Džaferović.

(Kliker.info-N1)