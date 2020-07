Burna sjednica Senata : Rifat Škrijelj ponovo izabran za rektora Univerziteta u Sarajevu

Na danas održanoj izbornoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu za novog-starog rektora izabran je Rifat Škrijelj. Rezultat glasanja u trćem krugu je bio 21:19 u korist Škrijelja.

Senatori (dekani fakulteta i studenti prorektori) birali su između tri kandidata i to dosadašnjeg rektora Rifata Škrijelja, profesora sa Ekonomskog fakulteta Elvira Čizmića i profesora sa Fakulteta Političkih nauka Šaćira Filandre.



U prvom krugu glasanja Škrijelj je osvojio 20 glasova, a Šaćir Filandra 18, dok je Čizmić osvojio 2 glasa. Potom se pristupilo drugom krugu glasanja. S obzirom da ni u drugom krugu glasanja nije bilo pobjednika, jer je rezultat bio 20:20, pristupilo se trećem krugu.



U trećem krugu Rifat Škrijelj je dobio 21 glas, a Šaćir Filandra 19.



Prije izbora kandidati su senatorima izložili plan svog rada, a koji je Klix.ba jučer detaljno analizirao.

Škrijelj se prijeglasanja osvrnuo na svoj dosadašnji rad. Između ostalog, kao uspjeh je naveo što je zemljište Kampusa UNSA uknjiženo jedan na jedan. Istakao je uspjeh u decentralizaciji, “iako bi pojedinci voljeli da je UNSA privatan, e nema toga više”.



Nada se da će uskoro biti završena akreditacija studentskih programa. Naglasio je da su studenti najznačajniji. “Nastavnici su tu zbog studenata”, poručio je. I on je obećao jačanje naučno-istraživačke djelatnosti, te da će i Akademija scenskih umjetnosti konačno biti useljena u novu zgradu.



Škrijelj je naveo da će cilj biti UNSA uvrstiti među hiljadu najboljih i na Šangajsku listu. Na kraju je komentarisao je i finansijsko finansijsko stanje rekavši da kada je preuzeo dužnost rektora na računu bilo 60 miliona, a sada je 190 miliona KM.



Filandra je izlažući svoj program naglasio da se zalaže za smanjenje broja studenata jer smatra da UNSA mora biti mjesto izvrsnosti gdje će nastajati profesori.



Smatra da UNSA gubi studente, ali da za to nije kriv niti jedan rektor, već da je odgovornost na rektoru da stvori koncept koji će biti privlačan studentima. Poručio je da je sistem UNSA dobrim dijelom preuzet iz socijalizma, pa i iznos plata koji je nazvao uravnilovkom. Za njega je to razlog za nastanak, između ostalog, komformizma.



“To više neće biti stara socijalistička ustanova”, rekao je.



Pozvao je na osnivanje novih instituta i jačanje naučno-istraživačkih djelatnosti koji će “naš uvesti u naše dohotke”.



Kako je kazao, za studente će se boriti jer ih više nema.



“Zalažem se za podizanje njihovog statusa, ali ne da se to radi preko nekih donacija”, dodao je.



Istakao je, kako je rekao, potrebu za fizičkom rekonstrukcijom UNSA.



Kandidat Elvir Čizmić je istakao da UNSA “mora biti Harvard jugoistočne Evrope”. Naglasio je važnost praćenja tehnoloških trendova, što podrazumijeva i umjetnu inteligenciju. Podsjetio je na važnost praćenja tržišnih trendova.



Novi rektor izabran je na mandatni period od četiri godine, a početak mandata je od oktobra.



Rektor se inače bira tajnim glasanjem prostom većinom ukupnog broja članova Senata.

