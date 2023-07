Burna polemika Fazlagića i Stojanovića : Ispravka krivih navoda izazvala lavinu

-Čuj žrtve Srebrenice?! Mogu biti žrtve genocida u Srebrenici, holokausta u WWII. Žrtve Srebrenice ne mogu biti!, napisao je na Facebooku predsjednik Građanskog saveza BiH Muhamed Fazlagić -Fazla, reagujući na post potpredsjednika Federacije BiH Igora Stojanovića koji je dan prije napisao ,”Za sve žrtve Srebrenice i sve žrtve BiH, imamo obavezu napraviti državu u kojoj će svi biti sigurni i sretni “.

Fazlagićeva reakcija izazvala je kotrareakciju Stojanovića koji je Fazli poručio da, dok je on bio u SAD, Stojanović je stajao u redovima Armije BiH.

“Muhamed Fazlagić Fazla, zvani “Sva bol svijeta”, inače izašao kao predstavnik BiH na Evroviziji 1993. godine sa pjesmom na usnama i nikad se nije vratio, osjeća obavezu da se sad patriotski dokaže Bošnjacima tako što će kritikovati moju objavu o Srebrenici. Jer valja malo objasniti da to što je on u ratu bio u Americi, nije izgubio osjećaj za patriotizam i odbranu Bošnjaka. Pa se oglasio da naučimo nešto od njega o patriotizmu”.

“Ipak sva bol svijeta je sa njim bila u St. Luisu (USA) do kraja rata, a ja sam bio u Bosni, zemlji o kojoj govori njegova najpoznatija pjesma. Zasmetalo mu je što sam napisao žrtve Srebrenice, a ne genocida u Srebrenici. Više puta sam javno istakao da je bio genocid u Srebrenici i na moju inicijativu je po prvi put u Bosni i Hercegovini donesen Zakon o pomoći povratnicima u Srebrenicu koji će pomoći preživjelim porodicama genocida za koji je Vlada KS samo u ovoj godini odvojila 6 miliona KM”, dodao je on.

”Sva bol svijeta” je detektovao da bi o meni trebao pisati jer je dobro napasti nekog nebošnjaka koji spominje Srebrenicu. I to kritikovati na način da mu ja ne mogu odgovoriti na taj post. Jer Fazla je odredio ko mu može odgovoriti, a meni je zabranio. Valjda zato što piše o meni, pa misli da tako treba”, kazao je Stojanović.

Dodao je da ne bi dijelio ovakvu raspravu, ali mu je Fazla ‘zaključao’ komentare u kojima ne može odgovoriti. ”

“Sva bol svijeta” je u prošlom mandatu bio savjetnik Ministru odbrane iz DF-a u Vijeću ministara koji je slučajno glasao za četničkog vojvodu Poplašena da bude u državnoj komisiji. Istog onog vojvodu koji stoji iza genocida u Srebrenici. Taj isti Poplašen je odlukom Visokog predstavnika smijenjen zbog političkog djelovanja. Inače ovaj ekspert za odbranu, Fazla, je otišavši iz BiH pravi primjer kako se brani država”.

Nakon svega uslijedio je i Fazlagićev odgovor u kojem podsjeća da vrlo rijetko ulazi u polemike na društvenim mrežama, a kad uđe obično je to u svrhu ispravljanja krivih navoda ili neutemeljenih činjenica. Prema njegovim riječima tako nešto je uradio i u ovom slučaju .

“Ispravio sam pogrešan navod Igora Stojanovića koji je u svom tweetu koristio termin “Žrtve Srebrenice” Kako takav navod ne stoji, dao sam jednostavno objašnjenje da je to neispravno. Međutim, to se očito nije svidjelo Stojanoviću, pa je iskoristio svoj FB nalog da me brutalno napadne na ličnoj osnovi, sa salvom laži, poluistina, insinuacija i nekorektnih navoda, naveo je Muhamed faylagi’ Fayla.

“Kad već moram objašnjavati, laž je da sam otišao na Eurosong i da se nisam vratio. Laž je da sam rat proveo u Americi i to je vrlo lako dokazivo. Jedino je tačno da sam bio savjetnik ministra odbrane u prošlom sazivu Vijeća ministara, za vrijeme čijeg mandata je BiH poslala prvim ANP, generala Podžića, jednog od komandanata u odbrani od agresije. Tu sam poziciju obnašao dvije godine, na njegov poziv, kao čovjek sa adekvatnim obrazovanjem i neko ko može doprinijeti boljem radu Ministarstva odbrane. Mislim da je opšti utisak da je ministar Podžić vrhunski obavljao svoju funkciju. Ja ni na koji način ništa nisam lično rekao protiv Stojanovića, a sad vidim da sam trebao. Ja donekle i razumijem njegovu situaciju. Naš potpredsjednik Federacije je izabran glasovima glorifikatora Udruženog Zločinačkog Poduhvata, mora slušati svoje poslodavce i “gutati žabe” poput Sanje Vlaisavljević”, istakao je Fazlagić.

“Ne može jedan Igor Stojanović, kada se već poziva na Armiju BiH, pljuvati po ratnom komandantu Sifetu Podžiću, i poništiti generala Refika Lendu. To su ljudi na koje se ova država, šta god on mislio o njoj, mogla osloniti i u najtežim trenucima, može danas, a može i sutra, a na Igora, koji je ništa drugo do obična sitna karika nametnute vlasti, nisam siguran da se možemo osloniti. Da je toliko častan kako se predstavlja i njegov odnos prema ovim ljudima bi bio drugačiji. No taj odnos je takav kakav je, a uglavnom je obilježen bahatošću, a bahatost se obično obije o glavu.