Bundestag usvojio rezoluciju”Podrška Bosni i Hercegovini na putu ka boljoj budućnosti” : Dodik i Čović žele uništiti BiH

Odluke koje se tiču Bosne i Hercegovine zastupnici njemačkog Bundestaga na današnjem zasjedanju su usvojili.

Također, usvojena je i rezolucija pod nazivom “Podrška Bosni i Hercegovini na putu ka boljoj budućnosti”.

Danas je Bundestag razmatrao dokument koji su u parlamentarnu proceduru uputili predstavnici vladajućih partija SPD, FDP i Zeleni pod nazivom “Podrška Bosni i Hercegovini na putu ka boljoj budućnosti” unutar kojeg se traži od njemačke vlade da pruži jaču podršku Bosni i Hercegovini i spriječi rast nacionalističke retorike.

Sloboda i demokratija

Tokom rasprave koja je trajala 40 minuta, u Bundestagu su se obratili brojni zastupnici iz svih stranačkih frakcija, a između ostalog o ovoj temi govorio je i Adis Ahmetović (SPD). Osim vladajućih partija, za ovu rezoluciju glasali su i predstavnici CDU-a, a protiv su bili članovi desničarskog AfD-a te krajnje ljevice.



Adis Ahmetović kazao je kako je uvijek važno graditi mostove između ljudi, kultura, regija, susjednih zemalja pa i kontinenata. Svi nastojimo biti arhitekti. Naš fundament je demokratski poredak.



– BiH želi takvu konstrukciju i želi da počiva na slobodi, demokratiji i blagostanju. Zbog toga je ovaj zahtjev o kojem glasamo važan za razvoj budućnosti ove mlade demokratije – rekao je Ahmetović.





Poručio je kako je dokument koji su predložile vladajuće stranke izazvao brojne rasprave.

On je naglasio i da sadržaj zahtjeva je izazvao diskusiju zadnjih mjeseci i to je dobro. Imali smo napade, pomalo rasističke, ali ispostavilo se da smo pogodili živac i ranu.

– BiH je dio evropske porodice i mora vrlo brzo dobiti status kandidata za pristup EU. Zbog toga ćemo podupirati održavanje izbora, nastojanja Christiana Schmidta i sve proevropske stranke na putu ka ostvarivanju demokratske države. Koncept konstitutivnih naroda je propao, ali imamo demokratski princip koji se mora ispostaviti na svim nivoima bez obzira kojoj naciji i etničkoj skupini pripadate – kazao je Ahmetović.

Civilno društvo

– Zemlji je potrebno civilno društvo, jako obrazovanje, treba nam demokratska, pluralistička medijska scena. Moramo izgraditi mostove koji se neće urušiti, a to su demokratija, mir, sloboda i blagostanje – poručio je on.

Vladajuće stranke naglasile su da etničke podjele i dalje oblikuju svakodnevni život, dominiraju politikom i blokiraju napredak i reformske procese.

– Nacionalistička i zapaljiva retorika ponovo su dio političkog diskursa – ističu stranke.



Zbog toga, iz SPD-a, FDP-a i Zelenih pozvali su njemačku vladu na čelu s Olafom Scholzom da pruži veću podršku Bosni i Hercegovini.

– Reforme su decenijama blokirane kako bi se održalo povoljno okruženje za korupciju. Sada se pojedini politički lideri sve više oslanjaju na separatizam, mržnju i govor mržnje kako bi odvratili pažnju javnosti od zastoja. Konkretno, političke akcije nacionalističkih političara poput Milorada Dodika, trenutno člana državnog Predsjedništva, i Dragana Čovića, predsjednika stranke HDZ BiH, imaju za cilj da unište Bosnu i Hercegovinu kao državu i dom raznolikog stanovništva. To je neprihvatljivo i zahtijeva odlučan, čvrst otpor Evropske unije, njenih država članica i međunarodne zajednice – pojasnili su.



Osim toga, poručili su i kako se od djelovanja u BiH moraju distancirati i lideri u Srbiji i Hrvatskoj.



– Pored toga, od političkih lidera Srbije, takođe u pogledu tekućeg procesa pristupanja EU, i Hrvatske treba bez sumnje tražiti da se distanciraju od etničkih separatističkih snaga u Bosni i Hercegovini – zaključuje se u dokumentu.

(Kliker.info-Avaz)