Brza reakcija policije Kosova : Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje dječaka i mladića srpske nacionalnosti

Osumnjičeni za ranjavanje dvije osobe u Štrpcu je uhapšen, objavila je večeras policija Kosova, kao i to da je riječ o 33-godišnjaku.

„Regionalna policija Ferizaja, nakon intenzivnog istraživačkog rada i sakupljanja informacija na terenu, identificirala je i potom uhapsila osumnjičenog A.K. (M/K) kojem su 33 godine“, navodi se u kratkom saopćenju kosovske policije.

„Osumnjičenog provode u Regionalnu policiju Ferizaja, tačnije regionalni istražni sektor, za dalje istražne radnje.“

Policija je ranije objavila kako je „u 3:19 sati poslije podne policijska stanica u Štrpcu dobila informaciju kako su u selu Dajkovc u Štrpcu dvije osobe od 11 i 31 godine ranjene iz vatrenog oružja od strane nepoznate osobe ili više njih koja je bila (ili koje su bile) u putničkom vozilu koje se kretalo i išlo iz pravca Štrpca ka Ferizaju“.

„Dvije ranjene osobe su prebačene u Centar porodične medicine u Štrpcu kako bi im bila pružena ljekarska pomoć i nakon primanja prve pomoći su prebačeni vozilom hitne pomoći u Gračanicu za dalji medicinski tretman. Prema informacijama koje imamo, obje ranjene osobe su van životne opasnosti“, navodi se u saopćenju.

Van životne opasnosti

Pacijenti koji su danas primljeni u KBC u Gračanici nakon ranjavanja u selu Gotovuša kod Štrpca stabilno su i van životne opasnosti, rekao je medijima hirurg Božidar Odalović, prenosi Tanjug.

“Radi se o teškim povredama. Oni su za sada hemodinamski stabilni, hirurški su obrađeni, hospitalizovani su i biće primenjene sve procedure koje se sprovode u ovakvim situacijama”, naveo je Odalović, prenosi RTV Kim na koga se poziva Tanjug.

On je potvrdio da je kod starijeg pacijenta urađena hirurška intervencija.

“Izvađen je projektil iz desne šake starijem pacijentu. To je metalno strano telo, verovatno metak, ali nije na meni da ja to određujem. Kod drugog pacijenta je prostrelna rana, bez stanog tela u ramenu, biće hospitalizovan, bez oštećenja neurovaskularnih elemenata, tako da će i on biti praćen. Stabilno su i van životne opasnosti.“

Ministar: Pripadnik snaga sigurnosti umiješan

Ministar odbrane Kosova Armend Mehaj kazao je kako je informiran da je pripadnik kosovskih snaga sigurnosti „bio umiješan u slučaj u Štrpcu“.

Šef kosovske odbrane na Facebooku je naveo: „Tijela sigurnosti i pravde djeluju na ovom slučaju. On će biti riješen u skladu sa regulacijama i zakonima koji su na snazi u Ministarstvu odbrane i snagama sigurnosti“.

„Izražavam najdublje žaljenje zbog događaja u Štrpcu. Želim ranjenima brzi oporavak. Ovakvi slučajevi su izolirani, ali kao takvi se ne bi smjeli nikada desiti. Ministarstvo odbrane i Kosovske snage sigurnosti ostaju posvećeni službi našim građanima bez ikakvog izdvajanja“, poručio je Mehaj.

Kosovski premijer Albin Kurti osudio je ranjavanje dvije osobe u Štrpcu, poručio kako je duboko zabrinut i da im želi brz oporavak.

On je na Facebooku napisao kako će se osumnjičeni, koji je uhapšen, bez ikakve sumnje morati suočiti sa pravosudnim organima.

Stav Vlade iz Srbije

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopćila je danas kako zahtjeva hitnu i odlučnu reakciju međunarodne zajednice jer su u Gotovuši kod Štrpca ranjena dvojica mladih Srba, na koje je, bez ikakvog povoda, lokalni Albanac pucao iz vozila u pokretu, piše agencija Beta.

Navodi se kako su ranjeni rođaci Stefan Stojanović (11) i Miloš Stojanović (21) koji su u trenutku napada išli pored puta i uoči Božića nosili badnjak.

„Oni su zadobili prostrelne rane: dečak je pogođen u šaku, a drugi u rame i tek pukom srećom nisu stradali, niti su životno ugroženi”, navela je Kancelarija.

Kancelarija Vlade Srbije za KIM navodi kako je to bio “očigledan pokušaj ubistva nedužne srpske dece koja su zasmetala samo zato što su nosila badnjak i time jasno pokazala da su Srbi”.

(AJB)