Brza akcija policije u Višegradu : Uhapšen Bojan Prodan, osumnjičeni za napad na Fadila i Ajšu Memišević

Policija u Višegradu uhapsila je 36-godišnjeg Bojana Prodana zbog razbojništva i brutalnog premlaćivanja Fadila i Ajše Memišević u selu Omeragići. Prodan, od ranije poznat policiji po vršenju krivičnih djela, uhapšen je pod sumnjom da im je nanio teške tjelesne povrede te ih opljačkao.

Drama se odigrala u njihovoj kući u četvrtak uvečer. U jednoj od soba, Aiša i Fadil Memišević, koji su se u selo Omeragiće vratili prije 22 godine, sjedili su ispijajući kafu i ne sluteći šta ih čeka.

„Bilo je to postiftarsko vrijeme sjedili su i, kako Fadil priča, odjednom su se tiho otvorila vrata i ušla je ta osoba sa uperenim oružjem prema njima“, govori rođak Bilal Memišević

Ibrahim Kapetanović, brat napadnute Aiše Memišević, navodi kako je jedna osoba bila u pitanju – tukao ih je nogama po licu, po tijelu, a prethodno ih je svezao i kada je našao novac, napustio je kuću.

Nakon što su se uspjeli odvezati, u strahu od povratka nasilnika, oko 21 sat krenuli su do kuće komšinice, kako bi zatražili pomoc. S obzirom na to da su oboje u poznim godinama, do te kuće nisu došli već su noć proveli na otvorenom.

Nakon prvih uviđajnih radnji, policija je saopćila da je napadač iz kuće Memiševića uzeo oko 7 hiljada maraka.

On je 2008. godine osuđen za ubistvo svog komšije, 73-godišnjaka Vučka Sarića iz izbjegličkog naselja Prelovo kod Višegrada. Prije i nakon toga je dovođen u vezu s nizom drugih krivičnih dječa.

Prije dvije godine je uhapšen zbog sumnje da je policajcima zaprijetio da im treba otkinuti glavu nakon što mu je zbog nakupljenih kaznenih bodova oduzeta vozačka dozvola.

Prodan je rodom iz Konjica, a živi u izbjegličkom naselju Prelovo.

Ovaj događaj izazvao je osjećaj nesigurnosti kod svih građana Višegrada. Napad je osudila i općinska uprava na čelu sa načelnikom Mladenom Đurevićem.

„Mi želimo poslati poruku da je ovo grad mira, gradimo suživot i brinemo o svim našim sugrađanima bez obzira na koje su vjere ili nacije“, kazala je Jovana Borovčanin-Đurević, portparolka Općine Višegrad.

Članovi porodice Memišević danas su izrazili zahvalnost policiji Višegrada, ali i Domu zdravlja, koji su nakon dojave o razbojništvu reagovali na najbolji mogući način. Nakon što im je u višegradskom domu zdravlja ukazana prva pomoć, Memiševići su prvo prevezeni u KB Goražde, a nakon toga i na Kliniku za neurohirurgiju UKC-a Sarajevo. Njihovo zdravstveno stanje je stabilno.

