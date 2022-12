Bronza zlatnog sjaja : Hrvatska drugi put treća na svijetu (Video)

Nogometna reprezentacija Hrvatske osvojila je treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Kataru, pošto je danas pobijedila Maroko sa 2:1. Za Vatrene je to bila druga bronca i treća medalja na smotri najvećih reprezentacija svijeta. Prethodno je 2018. godine osvojila srebro nakon poraza od Francuske u finalu u Rusiji, dok je 1998. godine u Francuskoj također bila treća.

IHrvatska i Maroko smatraju se senzacijama ovogodišnjeg Mundijala u Kataru, a naročito se to odnosi na Marokance koji su postali prva afrička zemlja koja je došla do polufinala. Lovili su historijsku broncu, no Hrvatska je bila kvalitetnija i slavila je sa 2:1.

Vatreni su do vodstva došli nakon samo sedam minuta igre. Nakon sjajne i uigrane akcije nakon slobodnog udarca, Perišić glavom ostavlja loptu za Gvardiola, a talentovani štoper sjajno pogađa glavom mrežu Maroka.

Nije dugo Hrvatska vodila, budući da je već u devetoj minuti Achraf Dari pogodio za izjednačenje. Ubačena je lopta iz slobodnog udarca, Majer ju je glavom dirao, ali ju je tako samo u visokom luku usmjerio prema golu, da bi Dari stigao prije Livakovića i donoio svom timu povratak u meč.

Nakon tog gola, Hrvatska je dominirala, mada su i Marokanci imali neke opasne napade.

Treći gol i posljednji na meču viđen je u 42. minuti i jedan je od najljepših na turniru. Mislav Oršić je nakon asistencije Marka Livaje krasnim udarcem iskosa s lijeve strane od stative pogodio za, ispostavit će se, pobjedu Vatrenih.

Nastavak utakmice ne donosi pogotke, iako je malo nedostajalo da ih vidimo. Najbolju šansu za izjednačenje Marokanci su imali u 75. minuti, a Livaković brani udrac En-Nesyriju.

Kovačić je mogao zapečatiti sudbinu Marokanaca u 87. minuti, ali je veznjak Chesleaja sa samo desetak metara malo iskosa s lijeve starne loše ljevicom zahvatio loptu koja odlazi pored gola.

Maroko je u ostatku meča krenuo na sve ili ništa, ali čvrsta je bila hrvatska odbrana za razliku od nedavne utakmice protiv Argentine, te je zaustavila Ziyecha i društvo.

U Hrvatskoj slave još jednu medalju, a vrhunac turnira bila je njihova pobjeda nad Brazilom u četvrtfinalu na penale. Na isti način su u osmini finala eliminisali Japance, dok su u polufinalu poraženi s 3:0 od Argentine.

S Marokancima su igrali u grupnoj fazi i tada je bilo 0:0. Što se afričke selekcije tiče, itekako mogu da budu zadovljni konačnim ishodom Svjetskog prvenstva. Uspjeli su kao veliki autsajderi izbaciti Španiju i Ronaldov Portugal, no Francuska je bila prejaka na putu do finala.

Hrvatska – Maroko 2:1

HRVATSKA: Livaković – Stanišić, Šutalo, Gvardiol, Perišić – Modrić, Kovačić – Majer, Kramarić, Oršić – Livaja

MAROKO: Bono – Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah – Amrabat, Sabiri – Ziyech, El Khannous, Boufal – En-Nesyri

(SportSport)