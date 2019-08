Brojke i slova bez politike : Finansijska policija ušla u Aluminij

Kako je N1 ranije objavila, još krajem 2014. godine Tužilaštvu HNK upućeno nekoliko izvještaja finansijske policije zbog osnovane sumnje u kaznena djela izvlačenja novca iz kombinata, no dosada niko nije reagirao.

Nakon zaključka Federalne vlade, Finansijske policija Federacije BiH ušla je jutros u Aluminij kako bi izvršila uvid u ovog nekadašnjeg bh. privrednog giganta, kontrolu svih novčanih tokova, ugovora i računa, s posebnim osvrtom na sve prilive i odlive novčanih sredstava do 10. jula 2019. godine, kada je ugašena proizvodnja.

U ladicama Tužilaštva HNK već pet godina nalazi se devet izvještaja o postojanju osnovane sumnje o počinjenju kaznenih djela u preduzeću Aluminij d.d. za veći broj osoba. Ovu informaciiju potvrdili su nam u federalnoj finansijskoj policiji.

“Financijska policija je temeljem utvrđenih i prikupljenih dokaza koji se odnose na poslovanje privrednog društva ‘Aluminij’ d.d. Mostar Kantonalnom tužiteljstvu HNK podnijela 9 (devet) Izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu i počiniocima kojim su tretirane utvrđene nezakonitosti 48 (četrdesetosam) lica sa prijedlogom da se identificirana imovinska korist koja je stečena počinjenjem kaznenih djela u daljem postupku oduzme”.

O kojim imenima je riječ, zbog tajnosti istrage, detalje prijave nismo mogli dobiti, no dijelovi izvještaja odavno su poznati javnosti. Od primjerice enormnog novca koji se izdvajao za članove menadžmenta kombinata: Bivši direktor Mijo Brajković uspio je inkasirati preko 700.000 KM kroz nagrade, otpremnine, ugovore o konsultantskim uslugama.

Stan u Mostaru koji je otkupio za blizu 13.000 KM zamjenio je zagrebačkim u vlasništvu Aluminija, tri puta vrednijim, no procjenjen na istu sumu. No, Brajković nije jedini, a visoka primanja su tek dio onoga što se istraživalo u kombinatu. Nepovoljni ugovori sa dobavljačima sirovina za preradu, od FEAL-a do Primorke, tu je i preprodaja struje… što se navodi u posljednjim prijavama dioničara. Jedan od štetnijih ugovora je rezanje bivše Tvornice glinice Mostar i prodaja starog željeza za koju će mali dioničari tada ustvrditi “da je vrijedila 46 miliona, a menadžent na čelu sa Ivom Bradvicom je prodao za 6 miliona”.

Tužilaštvo HNK ranije je naložilo da se tim nadzorom obuhvati cjelokupno razdoblje od posljednje kontrole Financijske policije pa do dana obavljanja nadzora, kao i da na tim poslovima angažira dovoljan broj ovlaštenih službenih osoba Finansijske policije.

Također, naloženo je da se nadzorom posebno utvrde i provjere poslovi oko nabavke električne energije kao energenta te nabavke svih ostalih sirovina i materijala neophodnih za proces proizvodnje.

Nadalje, naloženo je da se izvrše provjere i sačini analiza prodaje proizvoda iz proizvodnog procesa i da se posebno analiziraju poslovni odnosi s ‘velikim’ dobavljačima i povezanim društvima, kao i to da se pribavi i analizira sva poslovna dokumentacija koja može upućivati na drugo eventualno nezakonito postupanje i činjenje kaznenih djela i otkrivanja počinitelja.

Usporedo s tom aktivnošću, Tužitlaštvo je saslušalo određeni broj svjedoka i osumnjičenih u predmetima koji su ranije formirani, kao i po prijavi Udruge malih dioničara Aluminija d.d. Mostar, pa su u tom smislu i upućeni pozivi svim dosadašnjim direktorima društva koji do sada nisu saslušavani u Tužiteljstvu, i to: Ivi Bradvici, Željku Kordiću, Nikici Ljubiću, Ružici Udovičić, Mariju Gadžiću i Draženu Pandži, te predsjednicima nadzornih odbora.