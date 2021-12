Britanski sud odlučio: osnivač WikiLeaksa Julian Assange može se izručiti SAD-u

Osnivač WikiLeaksa Julian Assange može biti izručen Sjedinjenim Državama gdje će mu suditi za špijunažu. Odlučio je tako u petak londonski Visoki sud u žalbenom postupku nakon što je niži sud odbio inicijalni zahtjev SAD-a.

Sudac Timothy Holroyde uvažio je niz obećanja koje su ponudile Sjedinjene Države kako bi otklonile glavne prepreke izručenju na temelju presude nižeg suda. Washington je obećao da Assange neće biti pritvoren u zatvoru maksimalne sigurnosti ADX u saveznoj državi Colorado te će mu biti dopušteno zatvorsku kaznu odslužiti u rodnoj Australiji ako na suđenju bude proglašen krivim.

Londonski Okružni sud presudio je u siječnju ove godine da Assangea ne bi trebalo izručiti jer postoji ozbiljna opasnost da bi u američkom zatvoru mogao počiniti samoubojstvo.

Iako je presuda veliki poraz za Assangea i njegove advokate, još uvijek nije u potpunosti sigurno da će do izručenja uistinu i doći. Prvo, odluka o izručenju sada se šalje na Sud u Westminsteru, a sudac Holroyde naložio je da se slučaj proslijedi britanskoj vladi koja bi trebala donijeti konačnu odluku o izručenju. Kada vlada potvrdi izručenje, Assangeu još uvijek preostaje žalba na Vrhovnom sudu Ujedinjenog Kraljevstva.

Sjedinjene Države optužuju Assangea po 18 točaka vezanih uz informacije koje je objavio portal WikiLeaks za koje tvrde da su ugrozili živote i nacionalnu sigurnost. Assangea se optužuje i da je poticao zviždače te im pomogao u dobavljanju tajnih podataka, zbog čega ga se može okriviti za sudjelovanje u špijunaži.

Assangeovi pristaše i udruge za ljudska prava optužuju Sjedinjene Države da pokušavaju suzbiti slobodu govora i činiti međunarodni pritisak na novinare i medije koji izvještavaju o zločinima američke vojske. Portal WikiLeaks postao je svjetski poznat nakon što je objavio video američke vojske iz 2007. na kojem se vidi napad helikopterom Apache u kojem je poginulo desetak ljudi, uključujući i dvoje reportera agencije Reuters.

Assangeova zaručnica Stella Moris najavila je da će se njegov odvjetnički tim žaliti na presudu. “Kako to može biti pošteno, kako to može biti u redu, kako to može biti moguće izručiti Juliana upravo u onu državu koja je smišljala kako ga ubiti,” pitala se pred novinarima.

