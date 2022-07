Britanski premijer Johnson kapitulirao: ‘Podnijet ću ostavku!‘ Opozicija se naslađuje: ‘Ovo je prvi put da brod koji tone bježi od štakora!‘

Britanski premijer Boris Johnson pristao je podnijeti ostavku na to mjesto, no želi zadržati tu poziciju do izbora novog čelnika Konzervativne stranke, što bi se trebalo dogoditi do jeseni, javlja BBC.

Johnsona je u protekla dva dana napustilo više od 40 suradnika, koji su, jedan za drugim počeli davati ostavke na svoja mjesta u vladi, dok je jučer navečer cijeli uži kabinet posjetio britanskog čelnika kako bi ga uvjerio da mora podnijeti ostavku, što je tada odbio učiniti.

Najnoviji val pritisaka na britanskog premijera započeo je sa skandalom u kojem je otkriveno kako je Johnson znao da je viši dužnosnik stranke, Chris Pincher, bio optuživan za seksualno zlostavljanje u trenutku kada ga je unaprijedio.

Kada su optužbe dospjele u javnost, Johnson je prvo tvrdio kako nije znao, potom kako je znao ali je zaboravio, da bi ovog tjedna konačno priznao da je znao, no da je to bila njegova “velika pogreška” što nije reagirao na optužbe.

Val ostavki

Val ostavki u vladi pokrenuli su dva Johnsonova najbliža suradnika – ministar financija Rishi Sunak i ministar zdravstva Sajid Javid, koji su u utorak unutar nekoliko minuta jedan od drugog podnijeli ostavke na svoja mjesta, naglasivši kako je britansku vladu potrebno voditi ispravno i s integritetom, te da su shvatili kako će to biti nemoguće s Johnsonom na njenom čelu.

Njihovim su se ostavkama pridružili i drugi nižerangirani ministri, te parlamentarni tajnici ministarstava, te je u srijedu u podne, kada je Johnson odgovarao na pitanja zastupnika u parlamentu, već više od 20 članova vlade podnijelo ostavke, a ostavke su nastavile stizati i dok se premijer obraćao parlamentu.

Kada se Javid obratio parlamentu u svojem oproštajnom govoru kao ministar, izravno je optužio Johnsona i visoke članove vlade da su mu “lagali u lice” po pitanju zabava u premijerovoj rezidenciji za vrijeme najstrožeg lockdowna – perioda kada je čak i britanska kraljica morala biti sama na sprovodu svog supruga, princa Philipa.

U govoru koji je vjerojatno služio i kao kandidatura za novog čelnika stranke, Javid je kazao kako je bio prisiljen birati između lojalnosti i osobnog integriteta, te da se tu radilo o jednostavnom izboru. Dok je poručivao stranci da će trajno izgubiti ugled i povjerenje glasača ako neće postupati časno i s integritetom, brojni su zastupnici sa stražnjih klupa kimali glavom i jasno pokazivali svoje slaganje s njim.

‘Brod bježi od štakora‘

Dok se premijer nadmetao s čelnikom opozicije, sir Keirom Starmerom, čak su se i članovi Konzervativne stranke smijali njegovim uvredama, kao kad je optužio preostale članove Johnsonove vlade da “jurišaju kao laka brigada”. Ostavke u vladi opisao je kao “prvi slučaj u povijesti da brod koji tone bježi od štakora”.

Sir Ian Blackford, vođa kluba Škotske nacionalne stranke u parlamentu, poručio je Johnsonu da nije poput crnog viteza iz Montyja Pythona, već poput “mrtve papige”. Na kraju Johnsonovog nastupa u parlamentu, nepoznati glas doviknuo mu je “zbogom, Borise!”, a pridružili su mu se i drugi.