Brazilci s lakoćom razbili Južnu Koreju i poslali poruku Hrvatima pred okršaj u četvrtfinalu SP (Video)

Reprezentacija Brazila je na nevjerovatno lagan način razbila Južnu Koreju i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Slavio je Selecao sa sigurnih 4:1, te zakazao duel s Hrvatskom u četvrtfinalu, kojoj je zasigurno ovakvom predstavom poslao i poruku da je čeka pakleno težak meč.

Pitanje pobjednika je Titeov tim riješio već u prvom poluvremenu, u kojem je postigao sve svoje golove… U nastavku su Korejci samo ublažili poraz, a Brazil je digao ručnu i lagano priveo meč kraju.

Od početka se vidjela ogromna razlika u kvaliteti, a Brazilci su to brzo uspjeli i materijalizirati, pa su poveli u 7. minuti igre.

Tada je Raphinha lijepo prošao po desnoj strani, odigrao povratnu loptu, a ona stiže do Viniciusa na drugoj stativi. On se namješta i majstorski pogađa za 1:0.

Već u 13. minuti bilo je 2:0 za Brazil. Dosuđen je penal nakon faula na Richarlisonu, a s bijele tačke pogađa Neymar.

Koreja se u igru mogla vratiti u 17. minuti, ali fenomenalan udarac Hwanga zaustavlja Alisson. Nastavljena je potom dominacija Brazilaca, koji ubrzo stižu do trećeg gola.

Divnu akciju su odigrali u 29. minuti, a kruniše je fantastični Richarlison pogotkom za 3:0. Asistirao mu je Casmiro.

Nije tu bio kraj nevoljama za Korejce, pošto u 36. minuti Brazil stiže i do četvrtog pogotka na utakmici. Vinicius je poslao prelijep pas ka Paqueti, a on s desetak metara zakucava loptu u gol…. Paqueta je u nadoknadi mogao do još jednog gola, ali Kim brani njegov šut iz neposredne blizine. Potom je Kim zaustavio i Richarlisona u velikoj prilici.

Već u drugoj minuti nastavka je Južna Koreja mogla do gola, ali je veliku šansu propustio Son. U 54. minuti prijeti i Raphinha na drugoj strani, ali Kim to brani.

Brazil je u dosta laganijem ritmu igrao drugo poluvrijeme, pa je odbrana Koreje bila pod manjim pritiskom, a u 76. minuti su Korejci stigli i do počasnog gola.

Fenomenalan gol je tada postigao Park, koji je Alissona matirao sa dvadesetak metara.

U samom finišu se u strijelce mogao upisati veteran Dani Alves. Efektno je šutirao, ali je izblokiran.

Svjetsko prvenstvo, osmina finala:

Brazil – Južna Koreja 4:1 (Vinicius 7’, Neymar 13'p, Richarlison 29’, Paqueta 36’ / Park 76’)

