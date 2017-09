Bravo za “zmajčeke” : Slovenci srušili šokiranu Španiju i ušli u historijsko finale

Košarkaška reprezentacija Slovenije prvi je finalista Evropskog prvenstva nakon što je u meču igranom u četvrtak u Istanbulu sa 92:72 dobila favorizovanu Španiju.Izabranici Igora Kokoškova od početka meča pokazali su da se ne boje ‘Crvene furije’, koju je većina stručnjaka vidila kao nove-stare prvake Evrope.

Obje ekipe su bez poraza stigle do polufinala – Španci su savladali Crnu Goru, Češku, Rumuniju, Hrvatsku, Mađarsku, Tursku i Njemačku, dok suSlovenci bili bolji od Poljske, Grčke, Islanda, Francuske, Ukrajine i Letonije.

Ipak, prevagu je odnio dvojac Dragić-Dončić koji je zasjenio nevjerovatnu braću Gasol.

Već u prvom poluvremenu Slovenci su napravili razliku. Imali su šut za 3 poena od nestvarnih 75 posto. Kod Slovenaca najviše je zabio Prepelič, 10 poena, Goran Dragič je ubacio 8, dok je sjajni Luka Dončić još jednom pokazao svoju univerzalnost. 18-godišnji slovenski majstor u prvom poluvremenu ubacio je 8 poena, dodao 5 skokova i 5 asistencija. Ali, Španija je držala priključak zahvaljujući Pau Gasolu, koji je ubacio 12 poena i imao 3 skoka, dok je Marc dodao 5 skokova i 7 poena. Prvi dio je završen sa 49:45 za Slovence.

U nastavku Dončić i društvo ubacili su u brzinu više. Iako je sjajne Slovence stao šut za 3 poena išlo ih je sve ostalo. Svojom borbenošću anulirali su promašaje pa su u jednom trenutku iskusni Španci izgledali kao da su zalutali u polufinale.

Kako su izabranici Kokoškova igrali najbolje govori podatak da su u trećoj dionici zabili duplo više od aktuelnog prvaka Španije. Bilo je 24 naprema 12, za ukupnih 73:57.

Na kraju, najbolji kod Slovenaca bio je dvojac iz Real Madrida: Dončić je bio na pragu ‘triple-doublea’ sa 11 poena, 12 skokova i osam asistencija dok je Randolph postigao 15 poena, gađajući za tricu 3/3. Dragić je također dao 15 poena, a Prepelič je ubacio 13 koševa.

Pau Gasol je za 16 poena potrošio 15 šuteva (6/15), Ricky Rubio je došao do 13 koševa, a Marc Gasol je imao 12 poena i 10 skokova. No, ekipa Sergija Scariola ni u jednom trenutku nije djelovala poput one koja je prije dvije godine pokorila Evropu.

Španija je u četvrtak upisala prvi poraz, ali poraz koji boli više od gubitka polufinala jer je večerašnja metla od Slovenije značila kraj za “zlatnu generaciju”. Treba i dodati da još uvijek aktuelni prvak nije pretrpio ovako uvjerljiv poraz na Eurobasketu od “davne” 2005. godine kad je Francuska u utakmici za 3. mjesto pobijedila sa 30 koševa razlike.

U petak se od 20:30 sati igra drugi polufinalni susret između Rusije i Srbije.

(Kliker.info-N1)