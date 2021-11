Branislav Borenović: Dodik se prodao za šaku dolara. Ljudi iz SNSD-a nas mole da ga zaustavimo

“Ne znam da li me režim u RS-u još prisluškuje, odgovor na to treba da da Tužilaštvo”, istakao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, u prvom ovosedmičnom izdajnu Rezimea.

“Bolje bi im bilo da znaju šta su ključni problemi građana. Građane interesuje koliko košta ulje, a ne šta je rekao Escobar. Nažalost, nisam još uvijek razgovarao sa gospodinom Ecobarom, nisam ga upoznao, ali jedva čekam tu priliku da mu kažem ko su ključni problemi ove zemlje i ko su Bakir Dodik i Milorad Izetbegović.”

Kaže da je kompliment da se prodao za šaku dolara.

“Kada čovjek koji je ratni profiter i dezerter a zove se Milorad Dodik optužuje nas za neku vrstu izdaje. Mi izdajemo njegove lopovluke, izdajemo kriminal, korupciju i to je naša obaveza da kao zvanični predstavnici građana se borimo protiv svih anomalija u društvu. I za to me nimalo ne dotiču takve brutalne kvalifikacije koje su godinama prisutne od strane vladajućeg režima koje vješto koriste u javnim emiterima, u medijima u RS-u. Ali svaki put dobijemo sve više i više glasova. Ja sam svoj patriotizam dokazao kada je on pobjegao iz Republike Srpske i kada se bavio švercom ronhila. Ja sam tada sa 18 godina otišao u rat, u vojsku RS-a. Hvala Bogu izašao sam žive glave iz tog rata, nažalost mnogi su na svim stranama stradali i sve trebamo učiniti da nikad se više ne desi bilo kakva pomisao za bilo koga da dovede ovu zemlju u bilo kakav sukob.”

Ističe da su argumenti za kriminal i korupciju toliko aktuelni, aktivni i poznati da je već i pravosuđe Republike Srpske pokrenulo brojne istražne radnje i izašlo sa nekim dokazima.

“Mislim da je ključna korupcija kada jasno vidite da pojedinci privilegovani i bliski vladajućoj koaliciji imaju mogućnost da kupe masku za 30 pfeninfa i prodaju narodu za 6 KM. Da se kupuju respiratori po 15.000 KM, a prodaju po 150.000. Da pojedine privilegovane firme imaju mogućnost da arče budžet RS-a bez bilo kakve javne kontrole i na taj način prave najveću štetu vlastitom narodu.”

Republici Srpskoj ne prijeti nestanak

Na pitanje gdje je završio novac sa Londonske berze, Borenović odgovara: “To je jedno od pitanja koje je aktuelno ali koje ne može da bude u javnosti zato što imamo veliku političku krizu kojom se pokušavaju sakriti brojne afere. Afere su toliko dominirale u javnosti da je trebalo nešto da se to skloni sa strane i da imamo neku vrstu ozbiljne političke krize.”

O napadima Milorada Dodika na pokojnog Paddyja Ashdowna kaže da mu je najlakše na taj način zamaskirati svoju ulogu u jednom vrlo turobnom, teškom i složenom periodu za RS i BiH.

“Pokušava na jedan neiskren način da govorio o nečemu u čemu je i sam lično učestvovao.”

Borenović kaže da Republici Srpskoj ne prijeti nestanak, jer je to trajna kategorija definisana Ustavom BiH, međunarodno priznata, Dejtonom verifikovana.

“Najveća opasnost Republike Srpske je vlast koja apsolutno koristi sve prilike da zloupotrijebi poziciju RS-a i dovede je u opasnost. I moguće je da neko ima neku vrstu uloge da uradi ono što je jedna inverzija. Ko danas odgovara za kriminal u bivšoj Jugoslaivji? Za korupciju, krađu? Niko jer nema bivše Jugoslavije. Nema titulara kojem možete sutra odgovarati za neka krivična djela. Da li neko svjesno želi da uruši poziciju RS-a i da na taj način izbjegne eventualnu odgovornost za brojna koruptivna djela unutar RS-a, ne ulazim u karakteristike tog rada ali mislim da samim urušavanjem RS-a pojedinci pokušavaju da budu amnestirani od krivičnog gonjenja u momentu kada trebaju da pokažu da li su zaista radili sipravno ili ne.”

Smatra da Dodik vrlo vješto pokušava da radi isključivo u svom interesu i da proizvodi neku vrstu rizičnih poteza po interes Republike Srpske kako bi zaštitio sebe i svoju ličnu poziciju.

“To je toliko postalo očigledno da se to pitanje svaki dan verifikuje kroz odgovor da tu ima osnova sumnje da je takvo ponašanje u suštini pokušaj da se prikrije vlastita odgovornost za stanje u kojem se danas nalazi ova zemlja. I potpuno s pravom govorimo da uvođenje RS-a u neke rizične, opasne vode zarad nekih ličnih interesa pokazuje neke vrste loših namjera ili pokušaja da se prikrijete sa svojom ličnom odgovornosti iza RS-a što vas može okarakterisati kao čovjeka opasnih namjera.”

Imali smo raznoraznih referenduma koji su na kraju bili ankete

Navodi da je politika Milorada Dodika u ovom trenutku motivisana samo jednim ciljem – kako doći do izborne pobjede, do ponovne moći ili ostanka na vlasti.

“To je ključni motiv vladajućeg SNSD-a i Dodika koji sve čini kako bi i dalje vladao Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. Evidentno je da on gubi popularnost. Očajna su istraživanja po pitanju njihove popularnosti i jedini način kako može opstati na političkoj sceni je produbljivanje kriza koje mogu da rezultiraju i nekim opasnim djelovanjem, inicijativama i aktivnostima koje mogu proizvesti neku vrstu rizičnih, devijantnih ponašanja u kojima neodgovorni pojedinci mogu posegnuti za nečim što može zaista da ugrozi stabilnost u ovoj zemlji.”

Borenović navodi da smo imali raznoraznih referenduma koji su na kraju bili ankete, kada su proizvele određeno dejstvo koje je iskorišteno za izbornu dobit.

“Tako mi i ovo sve više i više liči na neku vrstu vješto osmišljene prevare u kojoj imate aposlutno snažne najave i djelovanje koje se polako rasplinjuje i koje se polako prolongira. AKo ste toliko odlučni, toliko hrabri, ako hoćete da kažete da rješavanje afere Kiseonik ili problema sa snabdijevanjem kisikom zahtijeva posebnu sjednicu Parlamenta RS-a, zašto onda taj zakon stupa na snagu za 6 mjeseci? Zato što vam treba što duže da traje. Da imate krizu koja će trajati 6, 7, 8 mjeseci i koja će doći do 2. oktobra sljedeće godine. I na bazi te krize ili tih djelovanja pokušate ostvariti što bolji izborni rezultat. Tako je i sa ovim incijativama. Imate danas situaciju da se polako razgrađuje ta neka priča oko zakona vezano za prenos nadležnosti.”

Ističe da opozicija neće podržati nijednu rizičnu inicijativu.

“Nemojte da zanemarimo jednu opasnu situaciju. Vi se poigravate sa emocijama ljudi. Konstantno produkujete strahove u zemlji koja ima vrlo, vrlo svježa razmišljanja o nečemu što je iza nas i desilo se prije 30-ak godina. I hoćete da date mogućnost da kroz tu neku vrstu vrlo snažnih strahova koje produkujete nekome padne na pamet da uradi neki incident. Toliko je komično govoriti o samostalnoj Republici Srpskoj unutar BiH. Republika Srpska ima zaista svoju jasnu poziciju, vidljivost, međunarodno priznanje unutar BiH. Politika Milorada Dodika vodi RS u izolaciju, probleme, u rizično djelovanje i to vide mnogi oko njega. Jedna značajan broj ljudi iz SNSD-a nam svakodnevno dolazi sa samo jednim zahtjevom – dajte ga zaustavite.”

Institucije na nivou države će biti odblokirane kad se postigne dogovor oko nametnutog Inzkovog zakona

Na pitanje može li Aleksandar Vučić zaustaviti Dodika, Borenović odgovara: “Mislim da Vučić šalje konstantno snažne i važne poruke – RS i BiH unutar Dejtonskog mirovnog sporazuma je nešto što je apsolutno priznato i da svaki dogovor Srba, Bošnjaka i Hrvata je dobrodošao u BiH i da će ga Srbija podržati. Srbija snažno podržava dejtonsku BiH, a samim tim i poziciju RS-a kao jednog od dva ravnopravna entiteta. Mislim da ovo što radi Dodik nije dobro sa Republiku Srpsku.”

Smatra da Milorad Dodik svojim djelovanjem ugrožava poziciju RS-a, te da je to razbijanje bilo kakvog jedinstva.

“Ja mislim da Vučić podržava demokratiju i demokratsko ponašanje svakog pojedinca u ovoj zemlji u skladu sa izbornom voljom građana i da se njegov pristup neće odnositi pristrasno prema bilo kome. Mi hoćemo da vjerujemo u to i smatramo da je jedino dobro za ovu zemlju. Ubijeđen sam da zvanična politika Vučića ide u tom pravcu.”

Kaže da će institucije na nivou države biti odblokirane onog trenutka kad se postigne dogovor oko nametnutog Inzkovog zakona.

“Razlozi zašto se ne učestvuje u donošenju odluka u zajedničkim institucijama BiH je odluka koju smo donijeli u Parlamentu Srpske da nećemo da učestvujemo u donošenju odluka dok se ne razriješi pitanje nametnutog Inzkovog zakona. Zaista mislim da nam je to bilo bespotrebno, da nije dobro niti za jedno društvo, pogotovo za BiH, da nam neko nameće zakone pored domaćeg Parlamenta i domaćih političara.”

