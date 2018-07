Branimir Jukić : Hrvati u RS i Srbi u HNK su sitan kusur koalicije Čovića – Dodik

Uslijedilo bi potpuno zarobljavanje institucija. Jedino oni svojim glasom mogu spriječiti daljnje rasturanje institucija BiH i izgradnju pravne i prosperitetne države, sa jasnim euroatlantskom smjerom, kazao je za Vijesti.ba Branimir Jukić predsjednik kantonalnog odbora DF HNK.

Kako komentirate te činjenicu da još uviijek nema dogovora o održavanju lokalnih izbora Mostaru i Čovicevu tvrdnju da izbor nema prije 2020. godune?

JUKIĆ: HDZ i SDA kao vječno vladajuće stranke u HNK uporno glume opoziciju jedni drugima, izmišljaju fenomenalne alibije i prebacuju krivicu jedni na druge . U isto vrijeme nema nikakvog spora oko podjele plijena u javnim poduzećima, budžetima i radnim mjestima. Njihov trenutni problem je što su im se maske izlizale, te građani sve jasnije vide da je riječ o istome, sijamskim blizancima koji su zarobili državu a njihovu djecu tjeraju u inozemstvo. Naročito je panika prisutna kod Dragana Čovića, jer dvanaest godina obećava isto, a prazni se stanovništvo u čije se ime navodno bori. Preostaje mu samo radikalizirati situaciju i pokušati suflirati Dodiku u slabljenju BiH i njenih institucija. Odgoda izbora za još dvije godine nije samo predizborni spin, već i direktna suspenzija demokracije i vladavine prava. Zamislite stranku čiji je je jedini program blokada i iscrpljivanje. Onda vam je jasno čega ljudi masovno bježe iz gradova i općina gdje su oni na vlasti.

Naša Gradska organizacija DF u Mostaru je postavila jasne zaključke: nema nikakve podjele Mostara, nužna je implementacija presude Ustavnog suda i promjena statuta Grada. Od početka su išli sa ovakvim jasnim stavom i kao jedna od rijetkih stranaka javno se izjasnili o nužnosti očuvanja gradske liste i proslijedili jasne amandmane na statut. Ukoliko bude rješenja, vidjet ćete da će ono biti u okvirima prijedloga DF, jer je to realna mjera kompromisa koji se može postići.

Kakvo je danas političko, ekonomsko i drustveno stanje u Hercegovini? S kojim problemima se ova regija susreće, i kako je vidite u buducnosti?

JUKIĆ: Najbolji referendum o situaciji i budućnosti pod vlašću nacionalnih stranaka su puni autobusi prema zapadu. Tu više nije riječ samo o ekonomskoj migraciji,odlaze mnogi koji imaju i posao i riješeno stambeno pitanje, već je ljudima dosta svega, žele živjeti u normalnom društvu i ne žele žrtvovati živote svoje djece u društvu u kojem neće imati jednaku šansu niti minimum prava i pravde. Jedini odgovor je, koliko god neatraktivno zvučao, izgradnja institucija, pravna država i integracija čitave Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Nije normalno da je Trebinju bliža Banja Luka od Mostara.

Hercegovina će biti prospertitetna regija povezana između sebe i sa svojim okruženjem, ali ne na način da koridor Vc potpuno izolira Jablanicu ili da se cesta Stolac-Neum čeka desetljećima. Ljudi ne vjeruju pričama, nova vlast će odmah na početku imati tri testa, radnici hotela Ero, jablanički Granit i čapljinska Lasta. I tu ćemo pokazati tko se doista bori za radnike, a tko je samo retorički na njihovoj strani.

Kakva su Vaša očekivanja DF-a u Hercegovačko-neretvanskom kantonu od sljedećih općih izbora?

JUKIĆ: Prije svega pobjeda Željka Komšića na izborima za Predsjedništvo. Ulaskom Čovića i Dodika u Predsjedništvo BiH oni bi isporučili na stol fakturu sa svojim zahtjevima. Iskreno, strah me je i pomisliti koje bi se sve stranke zaletjele da zbog komadića vlasti tu fakturu i plate. Nakon toga bi se posvetili opoziciji i gušenju svih glasova neslaganja unutar vlastitih zamišljenih torova. Uslijedilo bi potpuno zarobljavanje institucija i veliko je pitanje do kuda bi bili spremni ići. Što se same Demokratske fronte u HNK tiče, okupljamo što veći broj stranaka i pojedinaca koji su spremni zajedno sa nama stati na put podjelama, korupciji i bezakonju. Svaki uspjeh će biti zajednički.

– Kako gledate na politku Dragan Čovića? Sta su najveći izazovi sa kojima ce se BIH susresti u naredne četiri godine?

JUKIĆ: To je pogubna politika, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već upravo i najviše za Hrvate, u čije ime se navodno bori. Čovjek mrtav-hladan, na konferenciji koju je sam organizirao kaže kako je u BiH 100.000 Hrvata manje nego na popisu iz 2013., dakle u periodu stopostotne vladavine HDZ-a, od općina do države. Valjda se hvali rezultatom.

I da je u cijeloj BiH manje od tri miliona građana. Čovjek je inženjer, odnedavno i počasni doktor, a nije savladao elementarnu matematiku. Ukoliko je otišlo 100.000 Hrvata, znači da je broj Bošnjaka, Srba i ostalih koji su otišli iz BiH preko 500.000. Ne sumnjajući u kapacitet HDZ-ovih koalicijskih partnera SNSD-a i SDA u iseljavanju vlastitog stanovništva čije interese navodno štite, nemoguće je da je u pet godina iz BiH otišlo više od pola miliona građana. Izguglajte njegove najave datuma za kandidatski status u EU, izbore u Mostaru ili dobijanje MAP-a (akcijski plan za članstvo u NATO), to je humorističko štivo. Situacija gdje mu se može vjerovati je kako neće ispuštati vlast iz ruku i kako će sve poteze koordinirati sa Dodikom. To što su Hrvati u RS ili Srbi u HNK sitan kusur njihove koalicije ne dotiče ih se previše. Važnije je paralizirati institucije Bosne i Hercegovine i donositi zakone koji će onemogućiti procesuiranje korupcije i organiziranog kriminala.

Situacija u BiH će ovisiti o izborima i koliko će građani razumjeti da su u igri zarobljavanje institucija i slabljenje države sa jedne, a sa druge strane euroatlantski put i normalizacija BiH kao pravne države koja štiti svoje građana i njihova individualna i kolektivna prava.

Da li HDZ kreće putem separatizma i napada na ustavni poredak obzirom da Čović već svojom najavom otvaranja diplomatskih predstavništava šalje jasnu poruku o namjeri formiranja entiteta u entitetu?

JUKIĆ: HDZ pokušava postavljati ultimatume, ili nam je garantirana vlast, ili sve blokiramo. Na sreću nisu svi Hrvati HDZ. Već sada, logistiku u međunarodnim odnosima im pružaju pojedine susjedne države i to na ozbiljniji način nego to oni mogu izvesti. Ova najava je blijeda kopija Dodikove politike sa predstavništvima RS-a. I proći će jednako kao i Dodikovi pokušaji, koji je nakon potrošenih miliona budžetskih maraka na lobiranje, završio na crnoj listi SAD-a.

Mogu li građani Bosne i Hercegovine spriječiti ulazak proruske koalcije Dodik – Čović u Predsjedništvo BiH?

JUKIĆ: Građani to i mogu. Jedino oni svojim glasom mogu spriječiti daljnje rasturanje institucija BiH i izgradnju pravne i prosperitetne države, sa jasnim euroatlantskom smjerom. Nakon dogovora oko imena Makedonije, ona postaje nova članica NATO-a. Od četiri države koje su jasno izrazile aspiracije za ulazak u NATO, Crna Gora je već član, Makedonija ulazi, ostaju samo BiH i Gruzija. Gruzija ima otcijepljene pokrajine Abhaziju i Južnu Osetiju, pod izravnom zaštitom Rusije. Bez ikakvog povlačenja paralela ili analogija, samo jasno izlažem situaciju. Uostalom, sve zapadne ambasade su jasno osudile pokušaj SNSD-a i HDZ-a da stvore rupe u zakonu o krivičnom postupku, a državnim pravosudnim institucijama oduzmu instrumente da se efikasno bore protiv organiziranog kriminala i korupcije. Zanimljivo, ambasada Rusije nije supotpisala ovo saopćenje.

Nevjerojatno mi je kako Čović ne reagira na Dodikove izjave da ne želi NATO granicu na Drini, a već je imamo na Savi i Dinari i Jadranu.

Budući sam iz Neuma, bit ću malo i ličan i završiti pitanjem, znate li da je Neum jedini grad na obali čitavog sjevernog Mediterana: od Španjolske, preko Francuske, Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije pa do Grčke i Turske, koji se ne nalazi u NATO-u?

Nihad Hebibović (Vijesti)