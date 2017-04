Branimir Johnny Štulić: Brega u muzici kasni cijelu deceniju za mnom

“Pjevao sam sa pet godina. Brega se nije protegnuo do 15. godine, ali zato u muzici kasni cijelu deceniju za mnom. Ja sam skroz na bitu, a on je sredina puta u kompoziciji. Počeo je da komponuje 1970., a ja to radim od 1963. Ja sam takozvana eolska struja, bitnička”, kazao je Branimir Johnny Štulić.

“On nije pjevač, on je kompozitor. On nije roker, on je bitnik. Roker ne znači ništa. I on je bio prvi.“

To su neke od poruka koje je legendarni muzičar poslao kroz intervjuu koji je objavljen u današnjem izdanju “Večernjih novosti”.

“Nema uopšte dobrih autora. Kada sam počinjao, bili su samo pjevači, a kompozitora je bilo malo, kao i sada.

Možda Bregović i Dedić, a ja sam bio prvi kompozitor koji je stvarao svoju muziku. Poludim kada vidim ove ‘vikipedije’ koje pišu smokvari. Prosto uvredljivo.

Jedini sam kod nas imao program od svojih pjesama, dok su pola repertoara na koncertu “Bijelog dugmeta” bile tuđe pjesme, kao Yesterday na primjer. Prvi sam kod nas krenuo sa svojim kompozicijama”, rekao je između ostalog Johnny Štulić.

To, doduše, nije bilo jedino pominjanje Gorana Bregovića i Bijelog dugmeta. Poručio je i da je prvi na Balkanu svirao sevdah, “prije Bregovića i svih ostalih”. U drugim osvrtima bio je prilično oštriji prema Bregoviću.

Krenulo je pričom o bitnicima i samodefinisanju u kontekstu jugoslovenskog rokenrola.

“Nikada nisam bio roker, ja sam bitnik. Rok je došao sa hipicima, ja sam izgledao kao hipik, ali nikad to nisam bio. Uvijek sam bio bitnik, crno-bijeli film, nikada nisam bio kolor.

Roker ne znači ništa. Čak nisam ni pušio. Nisam mogao da podnosim cigarete i dim. Jedino sam propušio kada samo počeo da prevodim ove je**ne klasike a kako ne mogu da pušim cigaretu, napravim džoint, legnem, on me uspori i onda mogu red po red da radim. Inače, pri zdravoj pameti i svijesti, koji normalan čovjek može stotinu hiljada linija da prevodi red po red.

Sjećam se ko sad, sa šest godina sam, čitao i latinicu i ćirilicu. Nevjerovatno kako je bilo napredno vrijeme. Čitao sam stripove “Dan Dare”, za koje nisu baš znali u Americi i engleskoj. ‘Kekec’ je 1957. počeo da izlazi sa tim stripovima i ja sam kao dijete gutao sve te futurističke stvari.

Pjevao sam ‘Dianu’ od Paula Ankae, ali sa domaćom tekstom ‘O Dajana, volim te, skini gaće molim te, da ti vidim…’.

(Kliker.info-B92)