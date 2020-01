Brad i Jennifer srušili internet : Cijeli svijet navija za obnovu ljubavi

“Oh, wow!” jedino je što je Brat Pitt uspio izustiti kada je na ekranu u backstageu ugledao Jennifer Aniston u pripijenoj haljini boje bjelokosti ispod koje taktički nije nosila grudnjak.

Bila je to sjajna večer za ove bivše supružnike jer su oboje otišli kući ovjenčani nagradama. Na 26. dodjeli nagrada Screen Actors Guild u Los Angelesu 56-godišnji Brad osvojio je nagradu za najboljeg sporednoga glumca za ulogu u filmu “Bilo jednom u Hollywoodu”, a 50-godišnja Jennifer nagradu za najbolju žensku ulogu u dramskoj seriji za svoju interpretaciju lika novinarke Alex Levy u popularnoj seriji “The Morning Show”.

Getty images/AFP

Nježni dodiri

A kada su se u ponedjeljak ujutro probudili, dočekala ih je vijest da je njihova fotografija, koje vjerojatno nisu bili ni svjesni, srušila internet.

Fotografi su noć prije u backstageu uhvatili famozni trenutak koji je prema mnogima potvrdio da se stari ljubavni plamen ponovno razbuktao.

Bivši supružnici sreli su se oči u oči. Očarani, oboje s osmijehom na licu, bacili su se jedno drugom u zagrljaj kako bi si međusobno čestitali na osvojenim nagradama. Onda je Jennifer pokušala otići od Brada, no on ju je nježno uhvatio za ruku i povukao natrag prema sebi. Tako je nastala ta famozna fotografija.

Dovoljno suptilna, a opet puna nježnosti – Jennifer drži svoju ruku Bradu na prsima, a on drži svoju ruku na njenoj. Ova scena kao iz sapunica izazvala je histeriju na društvenim mrežama. Obožavatelji mahom prizivaju povratak Bradifera, “power couplea” s početka 00-ih i navijaju za njihovo pomirenje.

“Napokon se događa. Dali su nam ono što smo tako dugo čekali. Srce mi je skoro iskočilo”, “OMG! Ovo se napokon dogodilo”, “Povratak savršenog para!”, “Spavaš li mirno Angelina”, samo su neki od komentara koji su samu dodjelu nagrada i laureate bacili u drugi plan.

Čak je i dežurni hejter, britanski novinar i kolumnist Piers Morgan oduševljen povratkom zlatnog holivudskog para.

– Kladim se, ovo je priča sa sretnim završetkom. Njih dvoje. Brad Pitt i Jennifer Aniston na dodjeli SAG nagrada. Pa pogledajte, on ne želi da ona ode. I onda kada ona drži govor, pogledajte njega u backstageu, hipnotiziranog. Način na koji se oni gledaju, pa tu je već sve jasno. Ja tu vidim nevjerojatan naboj. Treba nam toga, takve ljubavi, trebamo Brada i Jen zajedno – rekao je.

No osim Brada koji potpuno očaran gleda Jennifer u zavodljivom izdanju, kamerama nisu promakli ni njeni zaljubljeni pogledi iz publike dok je Brad preuzimao nagradu i držao govor.

Getty images/AFP

Očarana Aniston

Svoj govor Pitt je ispunio smiješnim doskočicama kojima se smijala cijela publika, među njima i Jennifer koju je kamera zumirala kako se od srca smije. Priznavši da trenutačno boluje od gripe, Pitt se našalio na račun toga što je sam, pa je rekao da će na svoj profil na Tinderu dodati fotografiju s netom osvojenom nagradom.

Jennifer je za crveni tepih odabrala pripijenu vintage haljinu u boji bjelokosti koju je osmislio John Galliano za Dior, koja je savršeno naglasila njenu vitku figuru,

– Tu sam si haljinu poklonila samoj sebi. To je vintage model, prava modna investicija – rekla je glumica novinarima odgovarajući redom na pitanja o senzacionalnom izgledu s punih 50 godina. No, do kraja večeri svi su htjeli znati samo jedno – jesu li Aniston i Pitt ponovno zajedno?

“Tragedijom desetljeća” proglašen je 2005. godine razvod Brada i Jennifer nakon sedam godina veze, odnosno pet godina braka, a Angelina Jolie prozvana je razaračicom brakova jer Brad nije mogao odoljeti njenom seksepilu na setu filma “Gospodin i gospođa Smith”, iako Jennifer nikad nije htjela priznati da je prevara okončala njihov brak.

– Takve stvari se jednostavno dogode u braku, udaljili smo se. Nitko nije učinio ništa loše i jedno drugome želimo samo sve najbolje – rekla je Aniston u intervjuu 2015. godine. Osim prevare, mnogi su nagađali da je do razvoda došlo jer Brad nije htio djecu.

Getty images/AFP

Frcaju iskre

Angelina i Brad vjenčali su se 2014. godine, prekinuli dvije godine kasnije i razvod službeno okončali 2018. godine. No, za razliku od Angeline, Jennifer je s Bradom ostala u prijateljskim odnosima, a već se dulje šuška kako se stara ljubav među njih dvoje probudila – jer oboje su sami, odlično izgledaju, u dobrom su odnosu i kemija očito još postoji.

– Brad i Jen imaju divan odnos, a nekoliko puta uhvatio sam ih kako flertuju – rekao je američkim medijima tajni izvor blizak paru te dodao kako imaju nevjerojatnu energiju koja je nakon dugo godina razdvojenosti ponovno postala jako uočljiva. Gotovo svakodnevno se čuju telefonski i sve češće se privatno druže.

Da su šuškanja doista istinita, svi smo pomislili prije mjesec dana, kada je Brad došao na Jenniferin rođendanski party, k tome, došao je među prvima i ostao zadnji. Internetska javnost i tada je bila izvan sebe – jednostavno svi žele vidjeti zlatni par ponovno zajedno. Započeli su senzacionalno, dejtali su i pojavljivali se u najluđim kombinacijama pune dvije godine na crvenim tepisima, a onda je 21. studenog 1999. godine Brad prema fotografima zamahnuo Jenniferinom rukom s ogromnim dijamantom na prstu na pozornici za vrijeme Stingova koncerta.

Vjenčali su se 2000. vjenčali uz 200 gostiju, 50.000 buketa, četiri benda, gospel zbor i vatromet u Malibuu. Sada, oboje su u 50-ima, svašta je iza njih, drame su prošle, a ostala je strast koja je očigledna i na fotografijama. Njihova ljubav je filmska i svi znaju da kraj mora biti sretan.

(Jutarnji list)