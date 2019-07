Božo Skopljaković o Aluminiju : Radnici Aluminija moraju krivca tražiti u svom okruženju, a ne u Sarajevu

Izjavio je ovo za Vijesti.ba predsjednik Hrvatske stranke BiH Božo Skopljakovićkomentirajući teško stanje u ovoj firmi u koje su firmu doveli kadrovi HDZ-a.

“HDZ-ovi i drugi vole za sebe reći da oni zastupaju preko 90 posto Hrvata i da su oni stožerna snaga koja brine o svim Hrvatima, pa evo prilike da to na djelu i pokažu”, dodaje Skopljaković.

Skopljaković se pita da li je sukob i podjela HDZ BiH te nastanak HDZ 1990 slučajan ili je povezan događaj sa ličnim interesima pojedinaca koji se nisu mogli dogovoriti oko fotelja i udjela u javnim poduzećima?

“Sada kada je sve opljačkano s namjerom da se obezvrijedi Aluminij do prihvatljive cijene po kojoj će biti izvršena sumnjiva privatizacija sva odgovornost će biti prebačena na Federalnu Vladu kao da u toj Vladi ne sjede upravo ovi koji su do ovoga i doveli”, ističe on.

On dodaje kako je kolektivna krivica poznati recept iz bivšeg sistema čiji kadrovi održavaju i ovaj današnji sistem.

“Da narode sam si kriv za svoju poziciju, to je poruka aktualne vlasti”, ističe Skopljaković.

HDZ BiH prepustio je Bratstvo Novi Travnik u ruke SDA, za nemiješanje u Aluminij, smatra naš sagovornik.

“Bošnjaci nemaju prava u Aluminiju, a Hrvati u Bratstvu, a kako vrijeme ide plašimo se da neće niti Hrvati imati prava u Aluminiju, niti Bošnjaci u Bratstvu. Bratstvo Novi Travnik zapošljavalo je nekoliko hiljada Hrvata, što je 900 radnika za HDZ-ove koji na izborima mogu pokrasti tri puta više glasova”, pojašnjava Skopljaković.

On zaključuje kako se radnici moraju okrenuti oko sebe i tražiti krivce u svom okruženju.

“Ne tražite pravdu na pragu drugoga, pogledajte oko sebe i naći ćete odgovorne u vilama i mercedesima pod rotacijama”, kaže Božo Skopljaković.

Na kraju HS BiH izražava žaljenje da se preko medija rješavaju pitanja i sudbine preko 900 radnika i njihovih porodica.

“Pozivamo odgovorne da poduzmu sve da se zaštite interesi i prava radnika ne samo danas Aluminija nego i drugih opljačkanih i devastiranih preduzeća”, zaključio je Božo Skopljaković.