Botteri: Janša neće stati, Vučić mu je saveznik, BiH je kolateralna žrtva

Razgovarao: Faruk Vele (Radiosarajevo.ba)



Mladina i njezini novinari i urednici pokazali su veliko ljudsko lice tokom agresije na BiH, posebno opsade Sarajeva, u kojem je njihov legendarni reporter Ivo Štandeker i poginuo juna 1992. godine.

“Volim gradove i ne podnosim kada ih neko napada”, reći će Štandeker, a ta njegova poruka, upisana na spomen-obilježju na Dobrinji, ostala je trajno svjedočanstvo međusobnog poštovanja Sarajeva i Ljubljane, Bosne i Hercegovine i Slovenije.

Botteri je i dalje izvršni urednik i angažiran u sedmičnom radu štampanog izdanja zajedno sa fotografima, dizajnerima i ilustratorima.

U intervjuu za Radiosarajevo.ba otvoreno govori o najnovijim dešavanjima u odnosima Bosne i Hercegovine i Slovenije koja su na jedan ružan način podsjetila na dešavanja devedesetih na prostorima naše zemlje i bivše Jugoslavije, sa svim pričama o “mirnom razdruživanju”, crtanju karata, lažnim mapama, medijskim spinovima itd.

On želi svu vlast

Radiosarajevo.ba: Koliko je za javnost u Sloveniji bilo iznenađenje, ili nije, da se, evo, zvanična Ljubljana našla u pričama oko famoznog “non-papera” i mirnog razdruživanja u Bosni i Hercegovini, o čemu se već danima debatira?

Robert Botteri: Premijer Janša traži konfrontaciju, on traži vanredne okolnosti, on se tada osjeća kao riba u vodi. On nikada nije u svojoj političkoj karijeri stremio ka bilo kakvim diplomatskim pregovorima. On ide uvijek radikalno. On je 1990., kada je u igri još uvijek bio neki mirni raspad Jugoslavije, tada bio vodeći u Sloveniji koji je igrao samo na kartu ratnog sukoba i zaoštravanja. On je čak, kad je već bilo potpisano primirje sa JNA, insistirao da slovenska vojska i dalje napada okružene kasarne.

Tako da su ga tad jedva zaustavili. Čak je bio protiv toga da se potpiše primirje na Brijunima. I on sada ide dalje. S tim što je sada vidio da mu ovaj Orbanov (Viktor, premijer Mađarske, op.a.) model odgovara. On želi apsolutnu vlast u Sloveniji! Zna da je može prigrabiti samo u nekakvim vanrednim mjerama. Pandemija mu strašno ide na ruku, on vlada bez opozicije i parlamenta. I sad ide dalje.

On je u savezu tih antidemokratskih država u Europi: Mađarska, Poljska… Tu su našli svog saveznika Aleksandra Vučića (predsjednik Srbije), koji im se odmah priklonio. Tu (su) sada neke te trgovine u koje ja uopće ne sumnjam, da su u tim nepostojećim papirima i glavama.

To što nas je iznenadilo jeste ustvari potez predsjednika Boruta Pahora jer smo njega, ipak, smatrali umjerenijim, nekako diplomatski vještijim. Janšu znamo kakav je. To što smo saznali da je Pahor pitao u Sarajevu “za mirno razdruživanje”, to da je išao, svjesno ili nesvjesno, u tu neku igru, da je ulazio u prekrajanja granica, to mi je bilo poražavajuće. Pošto je on sa mnom išao u školu, na fakultetu smo bili zajedno. Smatrao sam ga razumnim političarom.

Ko je iz RS-a platio Janšinu kampanju?

Radiosarajevo.ba: Kamo sve to može da vodi? BiH je de facto područje “zamrznutog sukoba”, ima, nažalost, ta obilježja. Vidjeli smo na primjeru zakavkaskih zemalja kako lako to može da eskalira. Da li Janša, zapravo, igra utakmice koje su potrebne srpskoj politici i Vučiću kojeg ste spominjali? S druge strane, ovdje su se pojavila saznanja da je “RS raj za Janšine prijatelje”, kako je glasio jedan ovdašnji naslov.

Robert Botteri: Sigurno, vi znate da je Janša prije izbora dobio zajam iz RS-a. Ne zna se čije su to pare. Govori se da su bila mađarske, a da je RS bila samo neka offshore oaza preko koje je moglo da se gotovina donese u Sloveniju.

Jedna mlada žena, djevojka, iz RS-a je pozajmila pare za izbore!?

Mislim, to što ste na početku kazali, to je meni strašno. Mene to podsjeća na devedesete. Znam da kad se počneš igrati s vatrom, otima se to kontroli. Onda tu više nisu Pahor, Janaša, nije više ni Vučić ili Dodik. Vi najbolje znate kako je to bilo. Na brdima tamo nije bilo poslije Miloševića i Tuđmana, bili su neki drugi ljudi koji su jedva čekali da ušuti razum i da počnu tutnjati bubnjevi. Zato mi je van pameti to što je uradio predsjednik Pahor, i to kako se on sada vadi, da on to nije mislio, da je on pitao zato što se svi to upitkuju…Čim ti pominješ prekrajanje granica, pa to prekrajanje granica nas je dovelo do rata. Jedva se zakrpilo to Daytonskim sporazumom. Ma kakav on bio – rat je prestao. Ti se vraćaš nazad u devedesete…

Odnos prema Bošnjacima

Radiosarajevo.ba. Kakve su zaista Janšine veze sa Dodikom? Da li Janša “odrađuje posao”, hajmo tako reći, kako to izgleda kada se poslože sve te kockice?

Robert Botteri: Znate šta je najžalosnije, da to njegovo izborno tijelo, oni nemaju takvog pamćenja da bi se sjetili kako je prije 30 godina Janša govorio da su Srbi najveći neprijatelji Slovenije!? Da su oni ti… Sada, kada im on kaže da to nije tako, da su muslimani, da su Bošnjaci neprijatelji, onda je to stvarno sasvim sablasno.

Međutim, ako se sjetimo, on je bio najveći trgovac oružjem za vrijeme onog rata u Sloveniji, kasnije u Hrvatskoj. Ogromna količina oružja od JNA je ostala u Sloveniji, to je sve otišlo niz Savu, dole.

To se prodavalo. Kad je bio dogovor na ravni države da se pomogne bošnjačkoj strani, tad je on zablokirao i tobože otkrio da Slovenija krši embargo UN-a u prodaji oružja! Dok se prodavao Hrvatima, bilo je sve pod njegovom kontrolom, kad se trebalo pomoći Bošnjacima on je odmah napravio sabotažu.

Dakle, to je nešto što on ima izgleda u sebi.

Radiosarajevo.ba: Vi znate da smo mi u BiH, s razlogom, Sloveniju posmatrali naprednijom, najmanje se očekivalo da iz jedne Slovenije dolaze takvi glasovi prošlosti kakve čujemo, koji, ralno, ovdje odavno jesu prisutni. svi ti nacionalizmi koji se međusobno hrane. Opozicija u Sloveniji je, ipak, tražila neku vrstu izjašnjenja državnog vrha o ovom pitanju, šta Vi očekujete?

Robert Botteri: Opozicija je zatražila hitnu sjednicu Odbora za vanjsku politiku u parlamentu. Ogorčeni smo. Mi imao taj problem da je Janša na vlasti, da je on uspio pridobiti neke parlamentarce koji su napustili svoj lokalne partije i priključili se njemu. Svi su oni dobili ponešto od toga. Jedan je dobio fiskulturnu dvoranu za školu u svojoj općini.

On (Janaša) je uspio njih prigrabiti. Ima malu, ali ipak većinu u parlamentu. To je možda jedan glas. Svi ti ljudi, nažalost, niti su razumni, niti su uspravni, tako da bi mogli očekivati da će neko od tih ljudi pristupiti na drugu stranu.

Ne, oni su svi dobro uhljebili i oni jednostavno čekaju izbore idućeg proljeća. Moramo izdržati godinu dana sa njim, i onda će on izgubiti na izborima. Jer, ova vlada je na najnižoj razini potpore javnosti, ona ima ispod 30 posto podrške. Toliko Janša dobije na izborima.

Nova Evropa i BiH kao žrtva

Radiosarajevo.ba: Je li Vama, ipak, šokantno da čovjek koji je, kako ste jednom rekli, vodio marševe od Ljubljane do Jajca na obilježavanje AVNOJ-a, koji nije dozvoljavao zabave na na tim omladinskim skupovima, dakle, da jedna takva soba, koja poznaje historiju ovih područja, tako otvoreno koketira sa islamofobijom, radikalnim nacionalizmom…Da li će on stati?

Robert Botteri: Nažalost, on neće stati! Baš zato što je takav. On će uraditi sve da ostane na vlasti. Kad je shvatio da mu socijaldemokratska pozicija ne donosi glasove, on se okrenuo ka nacionalističkim glasovima. Kada je vidio da umjereni nacionalizam ne pobjeđuje više, postao je ekstremni nacionalist.

Na prošlim izborima su mu muslimani bili najveći neprijatelj. Ili, recimo, suprotstavljanje gradnji džamije u Ljubljani. Nikad nikakvih problema sa muslimanima u Sloveniji nije bilo.

Naravno, on je shvatio da može mobilizirati jedan dio građana na tim šovinističkim parolama. On se jednostavno toga prigrabio.

Sad je dobio saveznika u Orbanu i Vučiću. On će šest mjeseci (počevši od jula 2021. kada počinje slovenačko predsjedavanje EU, op.a.) raditi pomutnju u EU i na svaki način će htjeti prihvatiti i Srbiju unutar EU. I to ne bilo kakvu Srbiju, već antidemokratsku, Vučićevu Srbiju. Onda su tu Poljaci, Mađari, Vučić, Česi i Slovaci, su isto blizu.

Onda oni svi koketiraju sa Salvinijem u Italiji, Le Pen u Francuskoj, tu se pravi jedna ta antidemokratska Evropa. Nova Evropa, kako je zovu… BiH, nažalost, ispadne kao kolateralna šteta tog njegovog makijavelizma.

Oni ne znaju šta je bilo u Srebrenici

Radiosarajevo.ba: Kako EU vidi sve to?

Robert Botteri: Posljednjih par dana zvali su nas ambasadori evropskih zemalja, jer su i oni užasnuti. Oni misle isto da on neće stati. Njegova moć je u tome da on to radi danonoćno. On će svaki dan nešto uraditi kad bude predsjedavajući EU.

Oni neće moći njega uopće dostizati.

Oni se nadaju, razmišljaju, šta bi oni mogli njemu ponuditi, kako bi oni njega mogli potkupiti da se on malo smiri, da on zaboravi na to. Da mu daju neku evropsku agenciju da ima sjedišne u Sloveniji, da mu daju neke pare, da on samog sebe može prikazati kao najuspješnijeg političara. Na taj način oni sada razmišljaju u Evropi.

Radiosarajevo.ba: Historija se ponavlja?

Robert Botteri: Isto rako su razmišljali, 1991., 1992. Evropa je mislila o tome kako bi umirila Miloševića, šta bi mu dali da ne radi to što je radio. Možda će on pristati na naše uslove, vjerovali su. Cijelo vrijeme ta Evropa, do ulaska Amerike u rat, nije se usudila uraditi ništa. To je najtužnije. Oni se nisu ništa naučili iz prošlosti. Na sceni su neki političari koji nisu bili na pozicijama prije 30 godina. Oni ne znaju šta je bilo u Srebrenici. To je naša žalost. Hajde da ne znaju šta je bio u Srebrenici. Neka se sjete šta je bilo u Minhenu 1938. godine kada su Francsuka i Engleska poklonili Hitleru Čehosovačku, misleći da će on na tome stati…

Radiosarajevo.ba: Hiljade ljudi je životima platilo obje zablude…

Robert Botteri: Njih tome ne zanima, njih zanima samo vlast. U tome se nisu promijenili od političara iz 30-tih godina.