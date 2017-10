Bosanska Akademija u Americi: Želimo bolju saradnju sa naučnicima i umjetnicima iz BiH.

U New Yorku je ovog vikenda završena 11. po redu godišnja skupština Bosanskohecegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences – BHAAAS) na kojem je za novu predsjednicu izabrana dr. Nirvana Pištoljević.

Ona je preuzela jednogodišnji mandat od dr. Dušice Babović-Vuksanović. Ova neprofitna i nepolitička američka organizacija okuplja ponajviše visoko etablirane liječnike sa najuglednijih američkih klinika, mnoge od njih profesore i na probirljivim američkim univerzitetima, ali i druge profesionalce – inžinjere, kibernetičare, kao i znastvenike iz oblasti humanističkih nauka, pisce i umjetnike.

Član BHAAAS je globalno poznati američki pisac bosanskih korjena – Sarajlija Aleksandar Hemon koji preko 25 godina živi u Čikagu.

Projekti za BiH

Prema podatcima koji su se mogli čuti na skupštini BHAAAS, trenutno ova organizacija ima 265 redovnih, dopisnih ili počasnih članova. Medicinska sekcija Akademije, koju od ove godine vodi dr. Mahira Tanović, hirurg iz New Yorka, broji 99 liječnika, od čega je čak 65 njih sa profesorskim afilijacijama na američkim univerzitetima; 21 ljekar iz Bosne i Hercegovine uz još 3 iz drugih balkanskih zemalja članovi su BHAAAS.

U godišnjem izvještaju Medicinske sekcije za 2016, koju je na skupštini prezentirao dr. Eldin Karaiković iz Ilinoisa, pored ostalog govoreno je o saradnji izmedju američkih ljekara porodične medicine i njihovih kolega u Federaciji BiH, kao i o rastućem trendu važnosti porodične medicine kao preventivne zdravstvene zaštite što ostaje jedan od važnijih projekata izmedju dvije zemlje.

U projekat su uključeni i pedijatri članovi Akademije. O tome je govorila i dr. Eldina Vajzović-Nizamić, inače regionalni medicinski ekspert, stalno angažovana pri Američkoj ambasadi u Sarajevu. Zakočena saradnja Interesantno je da je na Skupštini BHAAAS zvanično pomenuto da je saradnja koja je u obliku formalnog pisma upućenog direktorici UKC (Univerziteskog kliničkog centra) u Sarajevu, dr. Sebiji Izetbegović –5.aprila 2016.godine – do danas ostalo bez odgovora.

Iako o tome nije bilo posebnih komentara, ili neke službene reakcije na Skupštini je pomenut i slučaj smjene dr. Ismeta Gavrankapetanovića. Mnogi američki liječnici bh.porijekla su zapravo zgroženi načinom smjena i kršenjem ljudskih ii profesionalnih prava na UKSC.

Privatni sektor prednjači

No zato je istaknuta odlična saradnja sa privatnim Medicinskim fakultetom SSSTA (Sarajevska škola za nauku i tehnologiju) u Sarajevu, kao i regionalna saradnja sa sličnim institucijama u Zenici, Tuzli, kao i Osjeku, u Republici Hrvatskoj.

Kako je rečeno – ostvarena je i saradnja sa ANUBiH (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine). Svake godine s nizom predavanja i interaktivnih panela Akademija organizira Dane BHAAAS u BiH, pa su tako ovdje već najavljeni 10.susreti u junu 2018. na Jahorini.

Druge nauke

Čine se napori da se pored medicinske znanosti, koja je brojčano vodeća u bh.američkoj Akademiji angažuju stručnjaci iz drugih oblasti, kako je to rekao dr. matematičkih znanosti Ismara Volića s čuvenog “Wesley Collega” u Bostonu, inače zaduženog za finansijske operacije u BHAAAS.

Član Akademije je i dr. Amila Buturović, orjentalista i historičar sa “York” univerziteta u Toronu, autorica važnih knjiga iz te oblasti. Kultura i historija Na skupštini u New Yorku prezentiran je i poseban projekt bosanskog stečka, koji bi se, ako bude realiziran trebao postaviti na nekoj od lokacija u glavnom gradu SAD, u Washingtonu.

O tomu Akademija tek treba donjeti odluku, od koje je to zatražio jedan od osnivača BHAAAS dr. Mirsad Hadžikadić, direktor Instituta za kompleksne sisteme i profesor na Uniniverzitetu Sjeverne Karoline. S obzirom da je bosanski stećak simbol onoga što BHAAAS u Americi gaji – multietničnost svojstvenu BiH, to bi, slažu se dobro upućeni – svakako bila kruna kulturne aktivnosti Akademije.

Na skupštini u New Yorku bila je najavljena i posebna tema o Trilogija o srednjovjekovnoj Bosni (Trilogy of Bosnia’s State during Middle Ages), koju je trebala prezentirati nova predsjednica Nirvana Pištoljević. Sarajevska filharmonija Već duži niz godina BHAAAS učestvuje u kulturnoj razmjeni izmedju BiH i SAD, doprinoseći angažovanju američkih klasičnih muzičara za Sarajevsku filharmoniju, što će se prema najavama uveliko nastaviti kao vrlo uspješan oblik saradnje.

Nagradjivana muzičarka Svjetlana Bukvić, profesorica muzike u New Yorku, na ovoj je skuštini izabrana je da vodi Umjetničku sekciju Akademije..

Erol Avdović (Avaz)