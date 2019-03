Bosanke i Hercegovke u državi Kentucky: Niko ne zna kad će mu pomoć biti potrebna

(s desna u lijevo) Nelica, Hadrović, Boba Zolj i Samira Haseljić tokom Parade Nacija u septembru prošle godine. Nelica i Boba učestvuju u akciji za Livestrong.

Bosanke i Hercegovke u najvećem gradu Louisville-u, američke države Kentucky, odlučile su da podrže organizaciju i pojedince koji su angažovani u borbi protiv karcinoma. U isto vrijeme grupa odaje počast oboljelim od raka, a i preminulim članovima familije, prijateljima, poznanicima i sugrađanima, u subotu, 23. marta na lokaciji: Corner Deli Food 3912 Bardstown Rd #101 Louisville, KY 40218

Uvjerene da pružajući pomoć i podršku takvima, pomažu istovremeno i sebi samima, pomenuta grupa će organizovati prodaju bosanskih poslastica čitav dan u subotu.

Pod motom da niko ne zna kada će mu pomoć biti potrebna, one će, prema riječima Tanje Medić, jedne od članova grupe, sva skupljena sredstva predati programu Livestrong u ime bosanske zajednice.

Objasni nam na početku šta je cilj, svrha i želja organizatora skupa i šta je tebe lično motivisalo da učestvujes u ovome?

Imamo puno ciljeva. Prvenstveno, hoćemo da pomognemo pacijentima, koji kao i ja boluju od raka.

Svaka od naših žena će dobrovoljno napraviti neko domaće bosansko jelo. Prodavaćemo te naše zakuske u subotu od 9 ujutro do 6 naveče. Sve što skupimo predajemo kao donaciju programu Livestrong at the YMCA Southeast. Program pomaže pacijentima koji prolaze kroz kemoterapije da povrate snagu, energiju i mišićnu masu. Ja sam član programa od avgusta ove godine i iz sopstvenog primjera, vidim da je djelotvoran.

Na ovaj način hoćemo da odamo počast ljudima u našoj zajednici koji se bore s rakom, a i onima koji su podlegli. Rak nam je donio dosta tuge i ovo je na nekin način naša borba s tim.

Moj lični cilj je da stavim naše Bosanke i Hercegovke na pijadestal. Nakon dijagnoze raka, stvarno sam dobila iskrenu podršku od naše zajednice. Žene su se pogotovo potrudile da mi praktično pomognu nakon operacije i tokom kemoterapije.

Ali niko ne vidi dobrotu naših žena, a ni darežljivost čitave naše BiH zajednice. Moja je želja da se to nekako objelodani.

Što me dovodi do sljedećeg cilja. Mi smo svi svjedoci kako o nama i drugim imigrantima pričaju da samo iskorištavamo ovu zemlju, a nikad ne pomažemo. Vrijeme je da im začepimo usta. Period.

Zadnje, ovo što mi radimo je dio godišnje kampanje organizacije YMCA. Puno ljudi je uključeno u skupljanje donacija za njihove besplatne programe. Ova organizacija kojoj mi pomažemo YMCA Southeast ima najveći broj izbjeglica članova i time se ponose. Isto tako ne odbijaju ljude koji ne mogu da plate. Super su.

Na kraju tvoja poruka učesnicima ove akcije i čitaocima Klikera ma gdje da su?

Molim vas posjetite nas u subotu 23 marta. Bićemo na lokaciji Corner Deli Food, 3912 Bardstown Rd # 101, Louisville, KY 40218 od 9 ujutro do 6 naveče. Biće pita i kolača i svačega.

Minimalna donacija je $20. Za to dobivate jednu poslasticu. Druga poslastica je samo $2. Znači ako uzmete komad pite i kolač to je $22.

Što je najvažnije pomažete ljudima kojima je pomoć najpotrebnija.

Još nešto, volila bi da napomenem naše žene da idu makar jednom godišnje na mamogram. A naše muškarce da ne zaobilaze doktore 🙂