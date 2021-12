Bosanka iz razrušenog Bowling Greena : Tek postajemo svjesni razmjera katastrofe koja nas je pogodila !

Zastrašujuća serija razornih tornada u “gluho” doba noći između petka i subote u crno je zavio američku državu Kentucky. Tašnije rečeno teško su stradali južni dijelovi države naročito gradovi Mayfield , Davson Springs te Bowling Green u kojima je prema još nepotvrđenim podacima smrtno stradalo preko 100 osoba.

Izvori Klikera iz Bowling Greena su potvrdili da je među žrtvama i pet lica porijeklom iz BiH.

Riječ je o odrasloj ženskoj osobi, kao i o četvero maloljetnika koji su djeca od dva brata. Najmlađe dijete imalo je samo pet mjeseci što je podatak koji dodatno pojačava tugu u povećoj zajednici Bosanaca i Hercegovaca i Amerikanaca bosanskog porijekla koja u ovom gradu broji blizu 8000 osoba.

Zbog tragičnih posljedica najrazornijih tornada u istoriji ove savezne države u Kentuckyju je proglašeno vanredno stanje što je prema riječima Jasne Kusturice bivše američke policajke porijeklom iz Tuzle sasvim očekivana odluka nadležih vlasti jer pojedini dijelovi Bowling Greena izgledaju zastrašujuće.

“Jedan dio grada , kuda je tornado prošao je bukvalno unište. Privatne kuće, apartmanska naselja i biznisi su do te mjere oštećeni da pružaju žalosnu sliku. Vidjevši sve to nakon prvog izlaska iz stana, odnosno skloništa , tek sam postala svjesna razmjera ove katastrofe. Veće tragične posljednice su pretpostavljam izbjenute zbog toga što smo svi na mobilne telefone prije udara bili upozoreni na dolazak i mogućnost udara tornada , a potom su i sirene najavile da se sprema nešto strašno. Moram priznati da sam ja to ozbiljno shvatila tek onog momenta kada sam iz sobe svoje osmomjesečne kćerke kroz prozor vidjela veliko drvo kako se ruši,”ističe u izjavi za Kliker.info Jasna Kusturica.

Jutro je kako kaže, nakon toga dočekala u improvizovanom skloništu zajedno sa kćerkom i momkom nakon čega je iz ragovora sa majkom i bratom saznala za šire razmjere tragedije koja je pogodila Bowlin Green i državu Kentucky.

” U kontaktu sam sa svojim bivšim kolegama iz policije i znam da su i država i grad aktivirali sve ljudske i materijalne resurse kada je u pitanju potraga za nestalim, zbrinjavanju povrijeđenih i svih ljudi koji su ostali bez krova nad glavom a takvih je popriličan broj”, naglašava Jasna i poziva sve ljude dobre volje da pomognu unesrećenim ljudima u Kentuckyju.

(Kliker.info)