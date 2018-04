Borut Pahor na Sarajevo Business Forumu : EU treba pristupiti BiH sa posebnom političkom osjetljivošću

Temelji i državna struktura Bosne i Hercegovine su posebni i zahtijevaju vrlo osjetljiv politički pristup Evropske unije (EU), izjavio je predsjednik Republike Slovenije, Borut Pahor obraćajući se na 9. međunarodnoj investicijskoj konferenciji Sarajevo Business Forum (SBF), javlja Anadolija.

Govoreći o odnosima između Slovenije, BiH i drugih zemalja Zapadnog Balkana, Pahor je ponovio čvrstu podršku Slovenije zemljama regije u njihovim nastojanjima da se pridruže Evropskoj uniji (EU) i NATO-u.

“Spremni smo da podijelimo sva naša iskustva i znanje. Želimo vam pomoći i vidjeti ove zemlje što je prije moguće u EU i NATO-u, ako se tako odluči u tim zemljama”, kazao je Pahor.

SBF je ocijenio jednim od najvažnijih događaja u regiji koji za cilj ima promovirati saradnju između BiH i drugih zemalja.

BiH posvetiti posebnu pažnju

“Ta saradnja zavisi uveliko od procjene investitora i poslovnih partnera u pogledu predvidljivosti političke budućnosti BiH. BiH, po meni, treba sve učiniti da svom narodu podari evropski život. Sva pitanja koja čine njenu političku budućnost, a koja su sada na sceni, čine to manje predvidivim”, poručio je Pahor.

Predsjednik Slovenije se osvrnuo i na nedavno usvojenu strategiju Evropske komisije o proširenju EU na Zapadni Balkan.

“Evropska komisija proces proširenja na Zapadni Balkan ne vidi kao politički proces, već želi to vidjeti kao jedan obični tehnički problem, ali to nije tako. To će biti posebno teško u slučaju BiH. Temelji i državna struktura BiH su posebni i, po mom mišljenju, zahtijevaju vrlo osjetljiv politički pristup EU. Ja bih zagovarao takav pristup prema ovoj zemlji koju toliko podržavam iz brojnih pravnih, političkih i etičkih razloga. Teško će biti BiH da ispuni uslove i kasnije obavi pregovore sa EK”, smatra Pahor.

Istakao je da u razgovorima sa kolegama u Evropi često zagovara da se BiH mora posvetiti posebna pažnja i pristupiti joj sa posebnom političkom osjetljivošću.

“Moramo gledati taj veoma teški proces kao politički, a ne tehnički. Od izuzetnog je značaja da zemlje Zapadnog Balkana osiguraju same kredibilitet reformskog procesa, posebno provedbom reformi, jačanjem vladavine prava i izgradnjom institucija suštinski važnim za ukupni napredak”, rekao je predsjednik Slovenije.

Pomirenje i prosperitet

Poručio je da regionalna saradnja ostaje suštinska alatka za promociju pomirenja i prosperiteta. U tom kontekstu, istakao je da se ne želi miješati u unutrašnju politiku BiH, ali da želi podijeliti slovensko iskustvo pomirenja.

“Ovo nije politička konferencija, već poslovna, ali ipak želim naglasiti jednu stvar. Ne želim se miješati u vašu domaću politiku, na vama je da odlučujete o budućnosti zemlje, ali dopustite da sa vama podijelim vlastito iskustvo. Ne bih mogao dovoljno snažno naglasiti koliko je za moju zemlju važno, a koliko bi bilo važno za vašu zemlju kada bi proces pomirenja počeo. Znam da će to biti dug proces i da ima puno poteškoća. Bilo bi jako zahvalno kada bi tri naroda, tri religije i svi ostali vidjeli neku vrstu svjetla na kraju tunela kada je riječ o pomirenju. Mislim da bi svi drugi problemi bili puno lakši za rješavati”, poručio je Pahor.

Na kraju je istakao da je odgovornost svih lidera u regiji da rješavaju prepreke zarad mira i sigurnosti.

“Mislim da je naša krajnja odgovornost da učinimo sve što je potrebno za mir i sigurnost naših naroda i da rješavamo druga pitanja u regionu, da otvorimo vrata procesu proširenja i uvjeren sam u takvu budućnost. Optimističan sam da je budućnost tu, da je ona dobra i da nema nikakvog razloga za strah”, izjavio je Pahor.

(Kliker.info-AA)