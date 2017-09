Boro Stjepanović : Zašto se stidim na pomen Sarajeva i Bosne i Hercegovine ?

Proslavljeni glumac Boro Stjepanović gostovao je u emisiji N1 na 1 gdje je govorio o svojoj karijeri, kolegama, umjetnosti, politici, osjećaju za BiH i Sarajevo…

Stjepanović je između ostalog u intervjuu odgovorio i na pitanje o svojoj ranijoj izjavi u kojoj je rekao da se stidi na pomen Sarajeva, a zbog čega je taj osjećaj stida je kazao: “Ne samo na pomen Sarajeva, na pomen cijele BiH. Ja sam predlagao da, kad bi bilo po mome i kad bi se istorija učila po kulturi a ne po ratovanju, po kulturnim i umjetničkim dostignućima i radnim pobjedama – kako se govorilo u socijalizmu – bio bi to sasvim drugi svijet a onda bismo imali i vjerovatno taj nacionalni praznik stida za mnogo manje stvari koje bismo u tom slučaju činili u toj civilizaciji nego za ovo što smo sada činili.

Ima li negdje na kugli zemaljskoj, osim Ruande, zemlje u kojoj su ti ljudi koji u toj zemlji žive međusobno se poubijali? Jel’ ne treba da se stidimo ili treba da se ponosimo time.

Ovi što se bore za te svoje ratne penzije – oni su to radili. Oni su ubijali a mi svi njima dajemo sada penzije, a da ne govorim o sebi – ja ću da živim sa nekom mizernom glumačkom ili profesorskom penzijom a oni će imati svoje velike penzije za par godina koje su proveli u ratu. Besmislica. Nema šanse da dočekam, niti moji unuci, da će biti drugačije, da se neće pisati istorija po carevima, kraljevima, vojskovođama i ubicama, nego po Tesli, po Da Vinciju, po Michelangelu, ali to neće biti istorija umjetnosti i istorija tehnike nego istorija civilizacije. Ovako istorija civilizacije, istorija politike i ratnih pustošenja u kojima svaka strana nađe mogućnost da sebe pohvali, da napiše svoju istoriju a sve ono što je stvarno ljudski rod stvorio, što je vrijedno – to se rijetko spominje, to se zataškava – o tome se gotovo ništa ne zna“.

