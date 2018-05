Boriša Falatar : Predstavit ću plan kako da promijenimo imidž BiH

Boriša Falatar, kandidat Naše stranke za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda otkrio je u intervjuu za Radiosarajevo.ba da će naredne sedmice predstaviti detaljan plan vanjskopolitičkih poteza koji imaju za cilj da promijene imidž BiH.

Čovjeka s impresivnom biografijom, ali prvim angažmanom u bosanskohercegovačkoj politici, upitali smo zašto se odlučio na korak da bude kandidat za člana Predsjedništva BiH, uzimajući obzir da mu u slučaju da bude izabrani slijedi borba protiv nacionalista i partitokrata u političkoj močvari BiH.

“Moj doživljaj i iskustvo politike u Bosni i Hercegovini jeste drugačije – ali mi upravo taj ugao gledanja nudi drugu, u ovom momentu potrebnu perspektivu. Baš zato što nisam decenijama u politici nisam opterećen niti postojećim animozitetima niti sitnim, vlastitim političkim ili bilo kojim drugim interesima.

Ovdje sam da na osnovu svog iskustva u diplomaciji i multilateralnoj suradnji ponudim put ka strateškim partnerstvima BiH, povećanom izvozu za naše privrednike iz svih dijelova naše zemlje, da privučemo pametne investicije koje su u interesu BiH, i ponudimo viziju i perspektivu BiH koja se razlikuje od politika animoziteta i opstrukcija. Osjećam da svojim znanjem, iskustvom i energijom mogu značajno doprinijeti na toj funkciji.

Nije mi namjera boriti se u političkoj močvari. Takvog pristupa u politici imamo i suviše. Namjera mi je tražiti suradnju širom političkog spektra, bolje povezati i podržati državne institucije da bi omogućili našim građanima bolji život. Namjera mi je raditi na zajedničkim interesima svih naših građana, a uvjeren sam da takvih interesa imamo mnogo.

Već počinjemo raditi na tome. Sljedeći tjedan počinje naša kampanja slušanja – niz konsultacija i razgovora koje ćemo sljedećih mjeseci voditi sa našim građankama i građanima širom zemlje svih životnih dobi, privrednicima, radnicima, predstavnicima religijskih, društvenih organizacija i drugima. Ti razgovori će omogućiti našim građanima da i sami učestvuju u kreiranju politike koju ću voditi. Samo zajedničkim, mudrim nastupom, možemo nadvladati politiku sile”, kazao je Falatar.

Radioarajevo: Jesu li opravdane tvrdnje da Vaša kandidatura dodatno razvodnjava biračko tijelo ljevice? Poznato je da kandidat Željko Komšić, pa i budući SDP-ov kandidat praktično računa na glasove istog biračkog tijela?

“Naše biračko tijelo je mnogo šire. To pokazuju hiljade poruka podrške koje dobijamo, od mladih ljudi iz Hercegovine, umirovljenika iz Krajine, do naših ljudi iz inozemstva, pa čak i onih koji ne mogu glasati za mene – od ljudi iz Republike Srpske. Mnogi od njih do sada nisu glasali, ali u ovoj kandidaturi vide nešto drugačije. I to puno znači, činjenica je da se naša vizija prepoznaje. Sada vidim kritičnu masu, pokret koji se stvara, i uvjereniji sam nego ikad u pobjedu”.

Radiosarajevo : Kako Vam zvuči ovo: Vi biste mogli biti izabran kao član Predsjedništva u državi u kojoj bez izmjena Izbornog zakona vjerovatno neće biti implementirani izbori na drugim nivoima vlasti?

“Ja sam optimističan i pragmatičan čovjek. Vjerujem da se u bilo kojoj situaciji može napraviti pozitivan pomak ukoliko se snaga i koncentracija usmjeri prema onome što se može promijeniti.

No, situacija koju ste naveli je doista vrlo ozbiljna. Ona se ponavlja i usložnjava iz izbora u izbore, i upravo pokazuje zašto je novi koncept politike prijeko potreban. Kronično nuditi neevropsku, nedemokratsku politiku koja samo vodi produbljivanju i beskonačnom nastavku krize.

Naredne sedmice predstavit ću detaljan plan vanjskopolitičkih poteza koji imaju za cilj da promijene imidž Bosne i Hercegovine, da pozicioniramo našu zemlju kao ravnopravnog partnera a ne marionetu, da prepoznamo strategiju za zajedničko djelovanje, i ostvarimo rezultate koji će stvoriti nove, bolje mogućnosti za ljude“.

Radiosarajevo: Je li BiH na začelju Europe po mnogim pokazateljima? Korupcija, siromaštvo, nezaposlenost. Kako vidite stanje i šta poduzeti da se promijeni?

“S obzirom na naše potencijale, trenutno stanje je neprihvatljivo. Bosna i Hercegovina ima značajne ljudske i prirodne resurse, imamo sjajan geografski položaj, možemo i trebamo biti spona između istoka i zapada.

Politika stalne svađe i podmetanja stvara strah kod građana. Kriju se informacije o propuštenim sredstvima, koja su zaista nadomak ruke. Dok su susjedne zemlje kroz proces EU integracija stvorile kapacitete i privukle ogromna sredstva, mi smo nesposobnom politikom dozvolili da se proces blokira čitavih deset godina i da naša zemlja ne dobije financijsku pomoć koja joj je bila namijenjena.

Takvo stanje se može pobijediti samo snažnom i realnom politikom. Mudrim potezima Predsjedništvo može omogućiti sistemsku suradnju institucija, strateški pristup vanjskim tržištima, bržu implementaciju infrastrukturnih projekata, otvaranje radnih mjesta i stvaranje klime koja omogućava napredak”.

Radiosarajevo : Smatrate li da može doći do promjene vlasti općenito?

“Naravno. Uvjeren sam da se treba promijeniti i vlast i način vođenja politike. Ništa ne traje vječno, i 30 godina je predugo, pogotovo za vlast koja realno ne pokazuje značajne rezultate. Putujući širom zemlje se uvjeravam svakodnevno da su Bosanci i Hercegovci duboko svjesni da trenutno stanje treba mijenjati, i spremni su podržati nove i hrabre ideje. Stoga sam uvjeren da ćemo pobijediti i povesti zemlju na put uspjeha”.

Amil Dučić (Radiosarajevo)