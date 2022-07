Boris Lovrić, bosanski Hrvat i oficir OSBiH: Ja ću, Denise, za Vas glasati!

Boris Lovrić, mladi oficirOružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je u julu 2018. godina ustao protiv vrijeđanja države Bosne i Hercegovinenakon ulaska Hrvatske u finale Svjetskog prvenstva u Rusiji, uputio je poruku podrške dr. Denisu Bećiroviću, kandidat ujedinjene opozicija za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i delegatu u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Potporučnik Lovrić je, naime, veoma emotivno reagirao na poruku koju je dr. Bećirović večeras uputio građanima Bosne i Hercegovine, prenosi portal Kliker.info.

„Ja sam bosanski Hrvat – Bosanac najkraće. Ja nemam za koga glasati. Čović i ona Krišto i HDZ su me prodali – uzeli su mi dostojanstvo kao djetetu poginulog branitelja. Potkradali su me i privatizirali sve živo, nikog nisu zaposlit htjeli tko nije u sekti HDZ. Moji drugovi i moji rođaci su u njemačkoj. Ja, Denise, gospodine, čovječe nemam za koga glasati. Komšić je treći mandat profućkao, on ne radi ništa u biti osim što pokušava biti slakorječiv, ali ja od njegovih slatkihriječi nemam ništa. Bakir, suvišno je išta reći. Dodik još suvišnije. Ja ću, Denise, za Vas glasati“, naveo je Lovrić na društvenim mrežama, te dodao:

„Ako bh. Srbi imali drugu opciju, osim Dode (Dodika), birajte ljudi nešto novo. Birajte ljude za promjene, a ne vazda iste. I vi, koji ste prodati, kojima je SDA, HDZ, SNSD zaposlio članove, čime vas drže u šaci, pređite na našu stranu!

Neka vam uzmu, ali Bosna neka dobije. Neka ima i komšija, a ne samo ti! Ljudi, nećete zauvijek živjeti, i šta su vam zlotvori dali u grob ne nosite. Ali sramota kad ukalja obraz, ona vam na grobnoj slici stoji!“.

Poruka potporučnika Lovrića izazvala je broje izraze podrške i pozitivne reakcije javnosti, ionako umorne od nacionalizma, jezika mržnje i netrpeljivosti, željna poruka koje afirmiraju jedinstvo bosanskohercegovačkog društva.

Inače, Lovrić predstavlja svijetao primjer mlade osobe koja se bori protiv govora mržnje.

Ovaj mladi čovjek živi u Kiseljaku, a široj javnosti postao je poznat kada se usudio javno osuditi govor mržnje i to usmjeren protiv svoje države.