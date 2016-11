Boris Dežulović : Donald Trump Tito

Samo jedan čovjek u povijesti uspio je tako ujediniti Hrvate i Srbe kao što je to ovih dramatičnih historijskih dana uspio DonaldJohn Trump. Pa sve da su prije pedesetak godina postojali internet i slobodni demokratski izbori, ni Josip Broz ne bi na njima dobio toliko hrvatskih i srpskih glasova koliko ih je na internetskoj stranici Worldwide Vote pred američke izbore dobio Donald Trump, za kojega je na tim internetskim ‘izborima’ glasalo preko osamdeset posto Hrvata i čak 93 posto Srba.

Piše : Boris Dežulović (Portalnovosti)

Najprije je beogradski Nedeljnik pred izbore objavio senzacionalni intervjuu s budućim američkim predsjednikom, koji je za taj tjednik ocijenio kako je ‘bombardiranje Srba, naših saveznika u oba svjetska rata, bila velika greška’, priznavši da su ‘Srbi vrlo dobri ljudi’. Srpski mediji odmah su podsjetili kako je Donald Trump prošle godine kod LarryjaKinga izjavio kako su ‘Clintonovi napravili kaos na Balkanu i Kosovu’. ‘Pogledajte što smo napravili Srbiji zračnim bombardiranjem, a ti isti Srbi su u Drugom svjetskom ratu spašavali američke pilote’, rekao je tada Trump. ‘Ispričavam se Srbima za sve pogreške američke politike i ove obitelji.’

Hrvati su uzvratili nekoliko dana kasnije, podsjetivši na Trumpov intervju uglednom njemačkom Der Spiegelu, u kojemu se izravno založio za hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini. ‘Treba suzbijati širenje Rusije i na druge načine, na primjer davanjem potpore onima koji su ugroženi od njene politike, Alavitima, Armenima, Kurdima ili Hrvatima u Bosni i Hercegovini’, rekao je Trump za Der Spiegel, pojasnivši kako je ‘glede Kurda ili bosanskohercegovačkih Hrvata nužno osigurati njihovu političku teritorijalnu ravnopravnost, dakle stvaranje posebnih teritorijalnih cjelina’.

Ispostavilo se kasnije – toliko očekivano da se nitko nije ni uznemirio – kako Donald Trump nije dao nikakav intervju za Nedeljnik, kao što ni kod Larryja Kinga nije spominjao bombardiranje Srbije, niti u Der Spiegelu Hrvate u BiH. Čak ni on ne može izmišljati i lagati koliko mogu Hrvati i Srbi, koji su tako, s velikim očekivanjima, Trumpovu pobjedu u izbornoj noći proslavili kao da je sam Josip Broz Tito lično ustao iz groba u Kući cvijeća, protegnuo nogu i uzjahao bijelog konja, pa projahao Zagrebom i Beogradom.

‘Pratio sam izbore celu noć i presrećan sam što je Tramp pobedio. Srce mi je kao Zlatibor! Videćemo kako će se njegova pobeda odraziti na Srbiju, ali sada je važno da je onu karakondžulu Hilari bacio u septičku jamu’, odmah sutradan ujutro požurio je svoje oduševljenje s čitateljima Informera podijeliti četnički vojvoda Vojislav Šešelj, dodavši potom za Kurir kako je ‘od početka podržavao Trampa, zato što je protiv otuđenih centara moći, globalističkih i zavereničkih krugova’.

‘Čestitamo, gospodine predsjedniče! Ovo je pobjeda prave Amerike i poraz trulog političkog establishmenta! Gdje ste sada, ‘hrvatski’ ljevičari i liberali?! Ovo je i poraz onih koji su cijelo vrijeme gurali glavu u pijesak i vrištali protiv čovjeka koji će sigurno donijeti promjene. Pobjeda Donalda Trumpa je poraz za mnoge u Hrvatskoj. MAKE AMERICA GREAT AGAIN ! GOD BLESS DONALD TRUMP ! POBJEDILE SU PRAVE VRIJEDNOSTI !’ dirljivo složan sa Šešeljem ejakulirao je po Facebooku ugledni ustaški aktivist Velimir Bujanec.

‘Pobjeda Donalda Trumpa je trijumf demokracije nad ljevičarskim terorom’, vrištao je Milan Ivkošić u Večernjem listu. ‘Šiptari u panici: Amerika staje uz Srbiju!’ vrištao je beogradski Kurir. ‘Trump, saveznik Hrvata u pravom trenutku’, vrištala je Višnja Starešina u Slobodnoj Dalmaciji. ‘Trampe, Srbine!’ vrištao je s naslovne stranice Kurir.

‘Pobjeda Donalda Trumpa je pravi lijek za globalnu pošast političke korektnost i istinski melem za anacionalne, ateističke, parazitske lijevo liberalne gmizavce koji sprječavaju i usporavaju izgradnju nacionalnih država utemeljenih na deset božji zapovijedi’, egzaltirano je na svom Facebook profilu cvrkutao i zastupnik u Hrvatskom saboru Željko Glasnović. ‘U tom smislu pobjeda Donalda Trumpa poruka je i hrvatskoj Predsjednici i Vladi RH da dolaze promjene dosadašnje paradigme međunarodne politike’, dodao je ugledni hrvatski komentator Tihomir Dujmović.

‘Siguran sam da Donald Tramp može da okrene novi list američke spoljne politike prema Srbiji ako hoće’, složio se lider srpskog ultranacionalističkog pokreta Dveri i poslanik u Skupštini Srbije Boško Obradović, izražavajući sućut premijeru Aleksandru Vučiću zbog njihove podrške Clintonovoj. ‘Mi se, za razliku od mnogih, nismo mešali u izbore, jer je to njihova unutrašnja stvar’, odgovorio je već sutradan Aleksandar Vučić, ‘ali moj prijatelj Rudi Đulijani dobiće veoma važnu funkciju, a on je jedan od prvih koji je podržao Beograd na vodi!’

Rudy Giuliani?! Pih. Hrvati imaju američkog biznismena Billa Rančića, Hrvata koji je bio prvi pobjednik Trumpova realityja ‘Pripravnik’ i na kaminu ima zajedničke fotografije s američkim predsjednikom. Rančić?! Pih. Srbi imaju biznismena Bogoljuba Karića, već trideset godina dobrog Trumpova prijatelja. ‘Moj prijatelj Tramp već je najavio mogućnost da se sa Vladimirom Putinom sretne u Srbiji’, povjerio se Karić beogradskom tabloidu Alo. U Srbiji?! Pih. ‘Jedva čekam da Trumpa dovedem u Hrvatsku, to moramo dogovoriti’, istog je dana u Jutarnjem listu odgovorio hrvatski biznismen Vladimir Kraljević, već više od četrdeset godina Trumpov najbliži prijatelj: ‘Rasplakao sam se kad sam čuo da je moj prijatelj Donald pobijedio. Sam protiv svih, a ipak je uspio!’

Utrka je postajala dramatična. Imamo li što s Melanijom, jel’ netko jebo Melaniju? ‘Melanija me molila da je probijem!’ javio se velikim, masnim naslovom u tabloidu Alo drugi jedan srpski biznismen, Dan Tana, pojasnivši ispod sitnim slovima kako je zapravo htio da kaže kako je Melaniji pomogao da se probije. ‘Trumpa nikada nisam upoznao, ali njegovu ženu jesam, i to pre dvanaest godina u Ljubljani. Znala je za moje kontakte sa ljudima iz Hollywooda, ali sam joj objasnio da se manekenska karijera gradi u Milanu, Londonu i Njujorku. Poslušala me, otišla u Njujork i tamo se posle tri godine udala za Trampa.’

I to je sve? Pih. Istina, ni s Hrvatima nije bilo ‘probijanja’, ali je bilo ‘ručnog rada’. ‘Hrvatski ‘ručni rad’ s Melanijom stiže u Bijelu kuću’, ekskluzivno je dojavio Jutarnji list, objašnjavajući ispod sitnim slovima kako je ‘lijepa manekenka iz slovenske Sevnice postala još ljepša prije dvadesetak godina, zahvaljujući hrvatskom estetskom kirurgu dr. Siniši Glumičiću’, u čijoj je zagrebačkoj klinici ‘njezina prirodna ljepota dobila dodatni šlag nakon povećanja grudi i ispravljanja nosa’.

Fak! Hrvati su prvoj dami dirali sisu! U srpskim redakcijama proglašena je uzbuna. Imamo li šta? Išta? Imamo. ‘Čuvala sam Trampove sinove Donalda Džuniora i Erika. I zamislite, za svaki rođendan mi je davao hiljadu dolara’, ekskluzivno se Kuriru ispovjedila osamdesetpetogodišnja Milka Milisavljević iz Grocke, ‘baka Milka’ koja je kao dadilja kod Trumpovih radila punih osam godina. ‘Donald je mnogo dobar i vredan, nije džangrizav, to je čovek koji ima veliku dušu. Mnogo voli Srbiju, srpski narod i srpske žene. Želela bih da ga pozovem da dođe u Srbiju, priredila bih mu lep, pravi srpski ručak ovde kod mene’, rekla je baka Milka, ispričavši potom na televiziji kako je Trumpovoj djeci pjevala ‘Metar moga sela, Amerika cela’.

‘Druže Trampe narandžasta lica, kad ćeš opet doći do Užica?’ Na potezu su Hrvati. Imamo li što dalje? Išta?

Gdje je onaj sa svinjskom glavom?