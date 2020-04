Boris Biden : Protivim se ideji po kojoj su ljudi rođeni sebični i neodgovorni, kojima je cilj da porobe susjeda

Pandemija korona virusa je donijela radikalne promjene u naš život, kaže u razgovoru za N1 – filozof i predavač na njemačkom Bauhaus Univerzitetu, Boris Buden.Govoreći u emisiji “Izvan okvira”, on kaže kako se bliže promjene koje se ne mogu zaboraviti.

“Stvari ne funkcioniraju na ekonomskoj razini, na političkoj, na ideološkoj. Mi smo živjeli u uvjerenju da je u normalnom tržišnom kapitalizmu zdravlje stvar individualne odgovornosti, da svaki čovjek mora brinuti za svoje zdravlje, mora kao privatna osoba ulagati u svoje zdravlje. Išli smo u razgradnju društvene infrastrukture zdravlja koju smo naslijedili iz socijalizma”, mišljenja je Buden koji kaže kako je priča o koronavirusu zapravo poptuno imperijalna.

“Ovdje se govori čiji je model bolji, postoji natjecanje razvijenih zapadnih zemalja, koja će imati manje mrtvih, koja će bolje spustiti krivulju – to je jedna vrsta neugodnog natjecanja. Socijalno distanciranje ili zatvaranje je nemoguće za Indiju, u Kalkuti gdje imate milijune ljudi koji žive od danas do sutra jer svaki dan da bi jeli moraju raditi. Oni nemaju gdje se povući, nemaju trosobne stanove. Ova priča je zapadna”, kaže filozof Boris Buden.

Klasne razlike jasno se pokazuju, tvrdi ovaj filozof, te postaju pitanje života i smrti. Ja govorim iz pozicije privilegiranoga, napominje podsjećajući da živi u Berlinu.

“Kako je u zemljama koje imaju jedan respirator na milijun stanovnika? Cijela naša priča o krizi i koroni je partikularna, ograničana, proživljavamo specifičnu dramu. A zapravo drama mase ljudi izvan toga samo u fragmentima dolazi do nas, kao horor slike iz drugog svijeta. A to je jedan te isti svijet. Postajemo svjesni klasnih razlika, kapitalizam produbljuje razlike”, kaže Buden.

Ukoliko ne riješimo probleme, dogodit će se da narednih generacija neće biti, kaže Buden.

“Kod nas postoji potpuno sljepilo prema dramatičnoj prijetnji, mi još mislimo da je to negdje daleko, da će se to nekom drugom dogoditi. To je definitivno stvar koja je na dnevnom redu, nešto se radikalno mora promijeniti i u načinu života, i u onome što je bitno, a što je nebitno, da bismo uopće opstali. Ako to nekome zvuči pesimistično, neka pogleda činjenice”, kaže Buden dodajući da će svaki politički partikularni interes vladajućih biti iskorišten u ovoj situaciji u ime spašavanja naroda, u ime općeg dobra.

“Zar smo iz povijesti zaboravili da su Nijemci u ime dobra za vrijeme Drugog svjetskog rata ginuli? Protivim se ideji po kojoj su ljudi rođeni sebični i neodgovorni, kojima je cilj da porobe susjeda. Naprotiv, vjerujem da su ljudi sposobni za solidarnost, da su sposobni racionalno odlučiti što je za njih dobro”, kaže Boris Buden za N1.

(Kliker.info-N1)