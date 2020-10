Bon Jovi kratkim nastupom na predizbornom skupu podržao Bidena

Slavni američki roker Bon Jovi podržao je demokratskog kandidata za američkog predsjednika Joea Bidena. Tim povodom jučer je održao kratki koncert na predizbornom skupu u Dallasu.

Tokom nastupa je nosio zaštitnu masku, a uz muziciranje na gitari otpjevao je pjesme “Who Says You Can't Go Home”, “Livin’ On A Prayer” i “Do What You Can”. Posljednje navedenu pjesmu je nedavno objavio i posvetio ju je zdravstvenim radnicima koji se bore protiv pandemije koronavirusa.