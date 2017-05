Bogu bogovo, begu begovo : Žestok sukob Čengića i Kavazovića!

Na posljednjoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kojom je predsjedavao predsjednik Hasan Čengić, došlo je do frontalnog sukoba dvojice čelnika Islamske zajednice, potvrdili su učesnici sjednice za The Bosnia Times.

Mediji su, po pravilu, ovu situaciju prešutili i objavili su samo usaglašeno saopćenje za javnost plasirano preko informativne agencije MINA-e.

Već dulji period spekulira se da su personalni odnosi predsjednika Sabora IZ-e Hasana Čengića i reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića zategnuti. Pogoršanje odnosa pripisuje se Čengićevoj samovolji i prijekoj naravi. Međutim, samo zakazivanje posljednje sjednice Sabora IZ-e se odugovlačilo što pokazuje da je Čengić dobio „prvu rundu“, jer on kao predsjednik Sabora kontrolira direktore uprava pri Rijasetu IZ-e koji su i izrežirali dnevni red sjednice. Stoga je u završnoj riječi reis Kavazović zaprijetio da će do iduće sjednice prikupiti 23 potpisa sabornika koliko je dovoljno za pokretanje opoziva predsjednika Sabora IZ-e. To znači da reis Kavazović vjeruje da će preko muftija, odnosno imama animirati sabornike i tako dobiti većinu u Saboru radi izglasavanja opoziva Čengiću.

Međutim, Čengić ima podršku bivšeg reisa Mustafe Cerića koji, još uvijek, kontrolira trojicu muftija iz Sandžaka, Zagreba i Ljubljane, tako da malo ko vjeruje da će Kavazović dobiti „drugu rundu“.

Stoga je za očekivati produbljivanje krize u koju je Islamska zajednica zapala nakon što je reis Kavazović dozvolio Čengiću da u vrh Rijaseta IZ-e instalira svoje podanike i bivše drugove iz ugašenog lista „Ljiljan“ i GHB medrese.

Pošto je ovo „posljednje utočište“ za Čengića, zbog raznih afera koje ga prate već decenijama, nesumnjivo će pružiti žestok otpor reisu Kavazoviću. Pitanje je kako će na ovu situaciju reagirati Bakir Izetbegović, kao predsjednik SDA, jer je Čengić kao visoki i dugogodišnji funkcioner ove stranke bio i svojevrsna kopča između SDA i IZ-e.

(Kliker.info-TBT)