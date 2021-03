Bogićević zahvalio Sarajlijama: Zgrožen kako se u gradskoj vlasti prljavo trguje

Bogić Bogićević izrazio je danas zahvalnost građanima Sarajeva za pažnju i podršku koja mu je ukazana te uputio poruku javnosti, prenosi Fena.

“Drage sugrađanke i sugrađani, počastvovan sam ogromnom podrškom koju ste pružili mojoj kandidaturi za gradonačelnika Sarajeva. Raduje me i činjenica da ste neke svoje protestne aktivnosti usmjerili, kako ste sami kazali, i protiv loše, u mnogo čemu kriminalne politike koja se u našem gradu godinama vodi i kojoj su građani na posljednjem mjestu”, navodi Bogićević u poruci.

Istovremeno, podsjeća kako je prihvatio kandidaturu za gradonačelnika u želji da i sam doprinese mijenjanju takvog stanja i makar malom pomaku naprijed u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

“Nažalost, već na prvom koraku suočen sam sa političkim spletkama, smicalicama i manipulacijama, čiji cilj je bio da me se onemogući da budem izabran na pomenutu dužnost. Posebno boli činjenica da su u to bili uključeni i oni koji su me predložili, a čija mi je glasačka podrška, nažalost, bila uskraćena u trenucima kad se odlučivalo o novom gradskom rukovodstvu. I ja sam, kao i vi, bio zgrožen spoznajem kako se u gradskoj vlasti prljavo trguje, kako se kupuju i prodaju ljudi i njihovi glasovi. Povlačenje kandidature bilo je za mene jedini častan odgovor na te pokušaje da me se i ljudski i politički ponizi”, ističe Bogićević.

Jednoglasni izbor samo je predstava

Mišljenja je kako je njegov izbor jednoglasno, uz aplauze, bila samo predstava za javnost i svojevrsno likovanje onih koji su zapravo onemogućili njegov stvarni i pravovremeni izbor.

“Još jednom su pogazili moje dostojanstvo, ignorišući činjenicu da sam dva dana ranije javno saopštio da povlačim kandidaturu. Teško je reći šta je bilo prljavije: prvi dan zasjedanja, kad je od mene odustala gotovo polovina onih koji su zvanično stali iza moje kandidature, ili drugi dan, kad su svi prisutni vijećnici donijeli jednoglasnu odluku. A donijeli su je, odgovorno tvrdim, samo zato što sam već odustao od kandidature, kako bi se takvom odlukom ‘oprali’ pred razočaranim i razljućenim građanima, istovremeno znajući da ja neću prihvatiti takvu njihovu naknadnu ‘pamet’”, pojašnjava Bogićević.

Ističe i kako je od kandidature odustao teška srca, prvenstveno imajući u vidu javno izraženu, masovnu podršku.

“Ali, vjerujte mi da se ništa dobro ne bi moglo očekivati ni u daljoj saradnji sa takvim Gradskim vijećem, u kojem sjede i neki vijećnici skloni glasačkoj trgovini. Gradonačelnik je umnogome ovisan i ograničen odlukama i politikom tog vijeća. Molim da razumijete moje razloge i da nastavite, i drugim povodima, sa dostojanstvenim i demokratskim javnim izražavanjem svog nezadovoljstva politikama i odlukama koje onemogućavaju oporavak i napredak našeg ionako ranjenog grada i države. I sam ću, u skladu sa svojim mogućnostima, nastaviti da branim svoju i vašu ljudsku čast”, navodi Bogićević u poruci upućenoj javnosti.

Protesna vožnja Sarajevom

Na parkingu ispred sarajevske dvorane Zetra danas u 12 sati okupio se veliki broj građana koji su zatim formirali kolonu automobila i vožnjom kroz gSarajevo izrazili podršku Bogiću Bogićeviću i pozvali ga da se predomisli i prihvati kandidaturu za funkciju gradonačelnika Sarajeva.

Građani su protestnu vožnju kao vid podrške Bogićeviću organizovali i najavili sarajevskoj policiji putem Facebook grupa “Hoćemo da Bogić Bogićević bude gradonačelnik” koja broji blizu 30.000 članova. Skup je zakazan u skladu sa epidemiološkim mjerama jer nema kontakta između učesnika s obzirom da se svi nalaze u svojim vozilima.

Nakon okupljanja ispred Zetre, vozilima su krenuli prema Dobrinji, a protestna vožnja je završila ispred Vijećnice.

