Bogić Bogićević upozorava : Mi ne znamo kada se i može li se dogoditi neka nova Jalta, neki novi Berlinski kongres…

Bošnjaci su napravili dobru stvar jer na Bošnjačkom saboru 1993. godine nisu prihvatili bošnjačku državu jer bi to značilo samoubistvo za Bošnjake u ovakvom okruženju. Bošnjaci su, nesporno, u ovakvom okruženju u jednoj teškoj situaciji i mogao bi se još uvijek tražiti kompromis i na unutrašnjem planu i kod onih koji garantuju cjelovitost BiH, kazao je za FTV Bogić Bogićević nekadašnji član Predsjedništva SFRJ.

– Nemam ja dileme, neće se ništa dogoditi sa otcjepljenjem pojedinih dijelova BiH jer to ne može bez Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Puno su investirali bez obzira što ih sada nema jer BiH nije na listi prioriteta. Nikada niko ne može uništiti jedan narod i drugo narodu treba država. Treba raditi na tome da država funkcioniše. I Palestinci su narod, a vidimo kako im je bez države. Malo se radi na državi da funkcioniše, jer su se svi zatvorili u svoje nacionalne okvire i navodno brigu brinu samo o svome narodu, a malo o državi – smatra Bogićević.

Na pitanje kako komentariše odluku BH bloka (SDP, DF i Naša stranka) da ne uđe u vlast kazao je kako svaka odluka ima posljedice ali da će vrijeme pokazati da li su bili upravu.

– Šteta bi bila da se unište multietničke partije u BiH koje postoje na ovom prostoru, na području RS-a i zapadne Hercegovine ih ni nema što je loše. Ako bi se i ovdje ugasila ta iskra multietničke partije pa i SDP-a ne bi bilo dobro za budućnost BiH. Bila bi to loša poruka. Mi ne znamo šta nas čeka u budućnosti, u svijetu su velika previranja u Evropi u maju dolazi desnica na vlast. Mi nećemo ove godine uopšte biti predmet razgovora u Evropskoj uniji. Mi ne znamo kada se i može li se dogoditi neka nova Jalta, neki novi Berlinski kongres, neka nova Badenterova komisija jer je sve otvoreno – kazao je Bogićević.

Bogićević je komentirao i termine koji su učestali u posljednje vrijeme na političkoj sceni kao što “legitiman, autentičan, autentični Srbi.”

– Autentični su, a to sam osjetio na svojoj koži zadnjih 30 godina, oni koji su odani i poslušni vođi. Prije svega vođi jer je on taj koji ocjenjuje koliko je ko veliki Srbin, Bošnjak ili Hrvat. To je novi termin koji sam ovih dana čuo autentični, izvorni, legitimni, pravi, sve su to gluposti koje će proći. Moja sugestija je da pokušaju svi misliti svojom glavom, ako ništa za budućnost da sačuvaju bar malo obraza i da ostave neki pozitivni trag za dobro svih ljudi i naroda.

Bogićević je kazao da BiH ima i svoje unutrašnje i vanjske neprijatelje i to one koji su otvoreno protiv BiH i ne kriju to.

– Vlast u Banja Luci, ne svi naravno, Dodik to i ne krije i kaže da BiH ne može opstati, da smo tu nasilu, da se razmišlja o novoj državi. Izvana imamo i one koji, prvo naši susjedi koji nisu odustali od ideja stvaranja velike Hrvatske i velike Srbije. Naravno ne svi. Imamo tamo ljude koji misle za budućnost, misle o integracijama, misle o zajedničkom životu, ne vraćaju nas u feudalnu prošlost.

Bivši član Predsjedništva SFRJ kazao je da je BiH danas nezavisna onoliko koliko je priznata u Ujedinjenim nacijama i članica UN-a ističući da ona nije priznata od svih svojih građana, svojih vlasti i da se u tom smislu ne može govoriti o suverenitetu i nezavisnosti jedne države koja nastupa jedinstveno, ali ne unitarno, prema svijetu i tražeći prijatelje među državama u Evropi i svijetu.