Bogić Bogićević u Pressingu :Sarajevo mi ništa ne duguje, Evropa je dužna ovom gradu

Bogić Bogićević, član posljednjeg Predsjedništva SFRJ i vjerovatni budući gradonačelnik Sarajeva, rekao je večeras za N1 da se ni sam nije nadao povratku na javnu scenu, ali da se nada da će doprinijeti gradu i njegovim stanovnicima.

Nikad u životu ne treba reći nikad, kazao je gost večerašnjeg Pressinga. Pojasnio je da je pandemija koronavirusa odigrala značajnu ulogu u formiranju njegovog stava o povratku u javni prostor.

Zašto baš sada?

”To je teško reći, nikad u životu ne reci nikad. Ja sam mslio da sam definitivno završio svoju radnu i političku karijeru. Mi ne znamo kako će ovo završiti i koje ćemo posljedice imati nakon pandemije, mi ne znamo šta znači kolektivna planetarna trauma. Te traume mogu preći i u konflikte svjetskih razmjera. Ja mogu raspolagati svojim životom i mogu dobiti koronu, ali nemam pravo zaraziti stotinu ljudi korona virusom i ubiti ljekara koji me liječi zato što sam neodgovoran. Taj splet odgovornosti me opredijelio da kažem da prihvatam. To može biti jedan izazov, ako mogu doprinijeti gradu i građanima grada, bar jedno vrijeme, bit će mi drago. Ovaj grad meni ne duguje ništa, mi dugujemo ovom gradu. Evropa duguje ovom gradu’‘, istakao je Bogićević govoreći o razlozima zbog kojih je prihvatio ponudu.

On je potcrtao da stanje u kojem se nalazimo teško nazvati vanrednim.

”Ne može se imati vanredno stanje, a da se niko ne javlja na telefon. Ne može se imati vanredno stanje da se gradi jedan covid centar, nije vanredno stanje ako nemamo na našim ulicama desetine volontera da upozoravaju da se stave maske. Jer policija ne može stići. Ne mogu reći da o našem zdravlju ne brinu, ali ne funkcioniše sistem. Ja ne tražim nova zapošljavanja, ne predlažem troškove i kredite, ali organizacija bi mogla biti bolja ispred naših bolnica da se oni ogromni redovi, ljudi koji čekaju tamo dok dođu u onaj šator, i da su najzdraviji dobit će upalu pluća”, ispričao je Bogićević u večerašnjem Pressingu.

Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini i bujanju nacionalizma, on je kazao da će takvo stanje još potrajati.

”Lično mislim da će to još potrajati jer su duboki korijeni podjela i duboka je ta manipulacijama ljudima. Nacionalisti i šovinisti ne mrze samo drugi narod već još više mrze pripadnike svog naroda koji ne mrze druge. Ljudi su od nacije napravili profesiju i zato vrijeme ne radi za Bosnu i Hercegovinu, ali pomaci su siguran sam, nužni”, istakao je on u Pressingu večeras uz poruku da će svima biti bolje kada nacionalizam i fašizam odu.

Bogić Bogićević je u Pressingu na N1 poželio da u Bosni i Hercegovini zaživi pravna država, da se poštuje zakon, jer kako je istakao – neće nas uništiti pandemija i rat nego ljudska pohlepa, egoizam i sebičnost.

Gost Amira Zukića na N1 je kazao da ovdje nije stvarana država u kojoj bi mladi mogli da žive, u kojoj bi roditelji odgajali djecu i u kojoj bi mladi željeli da ostanu.

“Želim da zaživi pravna država, da poštujemo zakon. Neće nas uništit pandemija, ratovi, koliko će nas uništiti ljudska pohlepa, egoizam, sebičnost koju živimo. Stav ‘daj samo meni, da ja živim’ bez tradicionalnih običaja bosanskohercegovačkih, da se pomogne komšija na taj način da se ne traži automatski hvala. Ako smo nešto darovali – ako tražimo zahvalnost, onda nismo darovali. Onda smo prodali”, rekao je Bogićević.

“Doći će vrijeme kada će se stvari tako posložiti, da ćemo ljudski i komšijski živjeti u ovoj državi, pomagati se i cijeniti sve one ljude dobre volje, dobročinitelje, a ne ekstreme, ratnike, huškače i one koji govorom mržnje misle ići naprijed”, istakao je Bogićević.

Rekao je da mladi koji su rođenih devedesetih godina nisu mogli zapamtiti strahote rata, ali danas imaju 30 godina, odrasli su ljudi u porodicama gdje niko nije ostao netaknut i osjetio bol koju rat sa sobom nosi.

“Odgajani su u porodicama gdje je neko drugi i drugačiji nanio bol, odrastali su u dvije škole pod jednim krovom, u ambijentu podijeljenosti i stvaranja rezervata za ljude”, rekao je.

Ipak, mnogima je danas BiH “mala”, jer se živi u digitalnoj eri. Rekao je kako bez obzira na svu “zatrovanost” očekuje od mladih ljudi da ih mržnja ne pojede.

Bogić Bogićević je potom istakao da je ponašanje međunarodne zajednice devedesetih godina u Bosni i Hercegovini bilo sramno.

Komentarišući sinoćnje istupe Milorada Dodika i Dragana Čovića pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, on je ocijenio da takvo nešto nije bilo neočekivano.

”Za mene ništa neočekivano, za mene međunarodna zajednica i njeno ponašanje u BiH je bilo nepodnošljivo i sramotno, bez obzira što su nam slali humanitarnu pomoć. Kao da se ovdje dogodio požar, poplava ili zemljotres”, istakao je on uz ocjenu da Ujedinjene nacije iz 1945. godine nemaju mnogo sličnosti s Ujedinjenim nacijama danas.



Na pitanje da li su političari od nacije napravili profesiju, Bogićević je istakao da je ta profesija danas mnogima predstavlja biznis i šansu za bogaćenje.



‘‘Trideset godina ljudi od nacije prave profesiju, ali ta profesija mnogima predstavlja biznis i bogaćenje, i zaboravljaju da je to samo jedan od ideniteta koje smo dobili rođenjem. Svaki čovjek ima više identiteta. Ali se forsira samo ovaj jedan, nacionalni identitet i u multinacionalnim državama kao što je Bosna i Hercegovina vodi destrukciji države”, naglasio je Bogićević u razgovoru s Amirom Zukićem.



U komentaru na promjene strukture vlasti koju su donijeli lokalni izbori u Sarajevu, Bogićević je izrazio nadu da su Sarajlije birale ljude pa tek onda pripadnike neke nacije.



”Ja se nadam da su Sarajlije prije svega birali ljude, a onda pripadnike nacije. To nije nikakva bajka, to je Sarajevo bilo i siguran sam da će to Sarajevo biti. Imali smo intervju Josipa Pejakovića koji nas je podsjetio na velika imena naše kulture i umjetnosti koji su ponos ove države. Mi smo imali nažalost izjavu vojnika iz Kenije koji je službovao u Mostaru i koji je tamo pio koziju krv jer je to običaj. I rekao je da je služio da razdvoji neka plemena u Mostaru”, rekao je Bogićević.

(N1)