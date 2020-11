Bogić Bogićević: U Daytonu ne bih potpisao ime RS! Nikad! Nisam popustio Miloševiću, što bih Holbrookeu! (VIDEO)

Gostujući kod Senada Hadifejzovića na Fcace TV kandidat “Četvorke” za gradonačelnika Sarajeva Bogić Bogićević je između ostalog istakao na u Daytonu nikada ne bi porihvatio ime RS. Pored toga čovjek koji je rekao istorijsko ne Slobodanu Miloševiću je govorio i o tome zašto je prihvatio ponudu da se, bude li izabran u Gradskom vijeću, nađe na čelu prijestonice Bosne i Hercegovine.

Prihvatio sam da budem gradonačelnik kao radnu obavezu, ovo je vandredna situacija. Kad je vandredno stanje nema hoćeš ili nećeš! Sarajevo mi nije ništa dužno, u ovom gradu živim 50 godina! U njemu sam završio školu i stekao porodicu! U ovom gradu sam proživio i najteže dane! Dva puta sam predstavljao BiH u Jugoslaviji iz ovog grada! Ne možete zaslužiti da budete gradonačelnik!

Ne treba samo pamtiti prošlost, trebamo nuditi rješenja za sadašnjost! Moramo manje pamtiti prošlost, ali nikako je ne treba zaboraviti! Ratni zločini ne zastarijevaju i to je satisfakcija! Samo ako je svaki čovjek slobodan, tad će biti slobodna i njegova nacija! Izabrane nacionalne vođe postavile stvari tako da, ako pomisliš nešto protiv njega, ti si protiv njega i nisi s njim, ako si protiv njega onda si i protiv naroda, ako si protiv naroda onda si izdajnik i protiv vjere si, uz to se i dodaje da si strani plaćenik ili mason!

Sve što je zasnovano na laži mora proći, istina mora izaći na vidjelo kad tad! Ne mogu porediti Dodika i Miloševića! Milošević je imao takvu moć kao niko od Austrije do Albanije! Bio je najveći majstor za jednokratnu upotrebu svojih ljudi, imao je moć da okupi dva miliona ljudi na Ušću! Sugerisao bih Dodiku da ponekad razmisli i porazgovara sam sa sobom, sila nigdje nije ništa riješila!

Moć Dodika i Bakira se topi! Nije Sarajevo samo glavni grad kantona, Sarajevo je glavni grad države BiH! Njihov odlazak zavisi od njihovih članova, neće niko da traži krivca u sebi! Podijelili su nas na naše, vaše i njihove! Mi produžavamo agoniju, a svijet ide naprijed! Ovo je država i Bošnjaka i Srba i Hrvata! Naši lideri kritiku doživljavaju kao napad!

Sjedio sam s državnim sekretarom Amerike 1991. godine, rekao mi je da Amerika neće dozvoliti raspad Jugoslavije i pogotovo neće dozvoliti rat, te da neće priznati Sloveniju! Kad dođemo u interesnu sferu SAD-a, onda možemo očekivati napredak! Bit ćemo u NATO-u kada oni to budu htjeli!

Kad su počeli ratovi na Balkanu, Amerika je rekla da to treba rješavati Evropa, jer su željeli pokazati da Evropa to ne može riješiti! Kad su vidjeli da će Banja Luka pasti, Amerikanci su zaustavili! Znamo 30 posto prave istine od svega! OHR se ne može zatvoriti, jer je sastavni dio Dejtona! Dejtonski sporazum nikad nije preveden u BiH! Ako rušite OHR, rušite Ustav BiH! Sve se odlučivalo o BiH, a niko nije pitao građane da li oni to žele!

(Kliker.info-Face TV)