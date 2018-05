Bogić Bogićević : “U BiH sve su fašističke snage one koje šire mržnju, koje izazivaju rat, koje dijele na vaše, naše i njihovo”

Nekadašnji član Predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević kazao je u Pressingu TV N1 da su fašističke snage u BiH sve one koje šire mržnju, podjele i zagovaraju sukobe te da se u temelju ovdašnjeg nacionalizma nalazi fašizam.

Da li je pobijeđen fašizam?

“Mislim da nije pobijeđen fašizam, ali jesu fašističke vojske. Kao ideja i ideologija, javlja se u različitim oblicima širom svijeta i u Evropi. Posbeno u zemljama Zapadnog Balkana gdje se izjednačavaju fašisti i antifašisti“, kazao je Bogićević.

Bogićević je kazao da se u temelju nacionalizma kojeg živimo na ovim prostorima nalazi fašizam.

“U temelju nacionalizma kojeg mi živimo svo ovo vrijeme je fašizam. Krajnja odrednica svakog nacionalizma je fašizam i mi trujemo svoju djecu takvim idejama. Patriotizam podrazumijeva čovjekoljublje, nacionalizmu je potrebna etnos i nacija, a ne čovjek pojedinac. On ga briše, stavlja ga u kalup nacije i prostora kojim se vlada, a u krajnjem odredištu to porađa fašizam“.

“Fašizam je uskrsnuo jer su na vlast došli nacionalisti, oni kojima je kranje odredište nasilje i rat za teritoriju i promjenu granica. Tako je i Hitler počeo osvajanje Evrope i svijeta. Ono što je kod nas već najavljeno krajem osamdesetih da će se dogoditi, to se i dogodilo jer nacionalisti, ponavljam, ne drže do čovjeka pojedinca i treba znati da samo ako je svaki čovjek slobodan, biće slobodna njegova nacija. Slobodna jedne nacije je često značila ne slobodu druge“, istakao je Bogićević.

Ko su fašističke snage u BiH?

“U BiH sve su fašističke snage one koje šire mržnju, koje izazivaju rat, koje dijele na vaše, naše i njihovo. Sve one snage koje podržavaju i prihvataju dvije škole pod jednim krovom, koje rade diskriminaciju ljudi po vjerskoj osnovi, koji organizuju masovno ubijanje ljudi uključujući i genocid“, smatra Bogićević.

Bogićević je istakao dvije glavne stvari na kojima bi poradio da pozitivno utiče na stanje u zemlji.

“1. Napravili bismo naš vlastiti program, naše vlastite želje i naš vlastiti cilj. Mi ga nemamo. Mi još uvijek izučavamo i pozivamo se na Garašanina i Narčetanije, na Memorandum SANU, na diktiranje zadataka 1941. godine Draže Mihailovića za istočnu Bosnu ali mi nemamo vlastiti program pored četiri akademije nauka.

2. Bh. državljani koji su pod prijetnjom puške napustili BiH i širom svijeta postali najbolji stručnjaci, niko ih ne zove ovdje. Nama je normalno i to je dobro za jedno otvoreno društvo da imamo i stranca selektora fudbalske reprezentacije, da nam najbolji sportisti igraju vani. Da zovemo ove ljude koji su postigli svjetski ugled u raznim oblastima, to nema šanse jer to podrazumijeva da se moram pomjeriti sa stolice i dopustiti nekome ko zna više od mene da tu sjede. Mogu naučiti mnogo više ako sam okružen boljim od sebe. Mislim da se to može napraviti, BiH je mala država, više ne tetura nego se valja na dnu. Kad imunitet jednog organizma opadne, svaka ga bolest napada”, kaže Bogićević za N1.

(Kliker.info)