Bogić Bogićević odustao od kandidature za gradonačelnika Sarajeva: Ne želim da se moje ime koristi za političke igre

Kandidat za gradonačelnika Sarajeva Bogić Bogićević večeras je uputio pismo predsjedniku SDP-a BiH Nerminu Nikšiću u kojem ga obavještava o neopozivoj odluci da povuče kandidaturu za tu poziciju.

Bogićević je naveo da je ona očigledno postala kamen spoticanja u koalicionim odnosima “Četvorke”, koja je tim povodom pokazala evidentno nejedinstvo na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Sarajeva.



Smatra da je to nejedinstvo svojevrsna poruka da unutar “Četvorke” on nije poželjan kandidat za pomenutu odgovornu funkciju.



Bogićević je istakao da ne želi da narušavanje međustranačakih odnosa zbog njega, niti želi da se njegovo ime koristi u nedoličnim političkim i izbornim igrama, na šta je ličila današnja sjednica Gradskog vijeća Sarajeva.



– Zahvaljujem Socijaldemokratskoj partiji na povjerenju koje mi je ukazala kandidovanjem za gradonačelnika glavnog grada Bosne i Hercegovine. Posebno zahvaljujem onom dijelu javnosti koji mi je iskazao veliku podršku i poštovanje. Nažalost, ne mojom krivnjom, njihova očekivanja su iznevjerena – poručio je Bogićević.



Bogić Bogićević je očigledno shvatio da je bio samo dio političke igre “Četvorke”. I ne čudi njegovo pismo Nikšiću, jer SDP je imao 25 godina vremena da mu ponudi neku dostojnu funkciju, ali nisu to uradili u strahu od njegove harizme i mogućnosti da preuzme kormilo Partije.

