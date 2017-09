Bodo Weber prognozira : Vlada će se morati suočiti sa krizom političkih inicijativa u regiji, uključujući i Njemačko-britansku inicijativu !?

Ugledni njemački politički analitičar i ekspert za njemačku i EU politiku na Balkanu Bodo Weber, komentirajući rezultate parlamentarnih izbora u toj zemlji kazao je za Bh. informativni servis INS da su oni donijeli neka manja i veća iznenađenja.

„Manje iznenađenje je bio rezultat ultradesničarske AfD koji je bio nešto bolji od anketa, ali se već zadnjih sedmica bio očit njihov rast. Veće iznenađenje je bilo to što je, uz SPD, i stranka kancelarke Angele Merkel doživjela pad, i to najveći od svih stranaka“, kazao je Weber.

Prema njegovim riječima, izbori će, na jednoj strani, značiti prvi ulazak desničarske stranke u Bundestag, što će voditi ka promjeni parlamentarnih debata.

Upitan šta će to, dalje, značiti za BiH i Balkan, Weber je odgovorio:

„No, neće značajnije utjcati na politiku svih ostalih demokratskih stranaka, niti nove vladajuće tzv. Jamaika koalicije: CDU-a, Zelenih i Liberala. To važi i za buduću politiku prema Zapadnom Balkanu, te BiH. No, vlada će se morati suočiti sa krizom političkih inicijativa prethodne vlade u regiji, uključujući Njemačko-britansku inicijativu. S obzirom da je u BiH već početkom ove godine krenula izborna kampanja za 2018. godine, te je sve stalo, bojim se da nećemo vidjeti neke nove EU inicijative do formiranje novih vlasti u BiH 2019. godine“, zaključio je Weber za INS.

Faruk Vele (INS)