Bodo Weber ponovo upozorava : Opasna misija Palmera i Eichhorst (VIDEO)

Bodo Weber, analitičar,politolog i suradnik Vijeća za demokratizaciju politike iz Berlina, smatra da su pregovori o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom američkog specijalnog izaslanika za izbornu reformu u BiH Matthewa Palmera i predstavnice Evropske službe za vanjske poslove Angeline Eichhorst “opasni” te tvrdi da “iza njih ne stoji cijela Evropska unija”. Weber u razgovoru za BHT1 Uživo tvrdi da su ti pregovori samo ohrabrili nacionalističke lidere da idu još dalje sa svojim zahtjevima kao i da Palmer i Eichhorst idu po toj logici “da ćemo morati dati nacionalističkim liderima što više da bi oni odustali od otvorenog rušenja Bosne i Hercegovine”.

“Mi već par mjeseci vidimo da se usložnjava ta zaista privatna, opasna misiju tih pregovarača, kroz razne kontrapritiske ili kontraotpore od raznih organizacija civilnog društva, sa Zapada, od raznih predstavnika, od europarlamentaraca i drugih. Čini se da što više ti pregovarači upoznaju situaciju tako oni i intenziviraju taj svoj opasni pohod”, kazao je Weber.

Podsjetio je kako su Palmer i Eichhorst otkazali svoju posjetu u decembru, a kao mogući povod navodi najave raznih stranaka da će se povući iz pregovora, praktično na dan dolaska ili dan prije dolaska, kad se, kaže, nije znalo hoće li se neke stranke, uključujući i SDA, povući iz tih pregovora.

“Izgleda da su oni snimili stanje i da sad ponovno pokušavaju. S druge strane, bili su opasni zato što iza tih pregovora ne stoji Evropska unija u cjelini i što ne čine ono što smo mislili da su bit i duh vrijednosti i Bidenove administracije, te da ti opasni signali ohrabruju domaće lidere da mogu ići još dalje u traženju ispunjavanja njihovih nacionalističkih agendi. Čim se radikalizirala situacija potezima koje je poduzeo gospodin Dodik i vodstvo RS-a, vidjeli smo da je prvo samo gospodin Sattler pregovarao, pa im je došao pomoći gospodin Palmer i na koncu gospođa Eichhorst da bi to pregovorima dalo dodatnu težinu”, kazao je Weber za BHT1 Uživo.

Weber kaže i kako se na kraju i komesar za proširenje Oliver Varhelyi pojavio u Sarajevu te da se iz izvještaja šefa Delegacije Evropske unije u BiH Johanna Sattlera, koji je, kaže, procurio u javnost vidjelo kamo ti pregovori idu.

“Pregovarači su išli po toj logici, da ćemo morati dati nacionalističkim liderima što više da bi oni odustali od otvorenog rušenja Bosne i Hercegovine. Čini se da oni misle silom pokušati doći do nekog dogovora po svaku cijenu. Na osnovu ovog Sattlerovog izvještaja je jasno da ne bi došlo do dogovora i da bi gospodin Dodik bez obzira na sve realizovao svoju prijetnju o secesiji ili tzv. prenošenju nadležnosti. Takav paket dogovora, koji je komesar Varheylji najavio, praktično bi značio ovo isto, samo što bi to išlo malo sporije”, tvrdi Weber.

Weber tvrdi i da Sattler godinu nije sjeo s Vanjskopolitičkim komitetom Evropskog parlamenta i razmijeni mišljenje o Zapadnom Balkanu.

“Od marta prošle godine izbjegava poziv vanjskopolitičkog odbora da objasni i položi račun o čemu on i kolege pregovaraju u Bosni i Hercegovini, o reformi izbornog sistema. Izbjegao je opet dolazak na sjednicu tog odbora u kontekstu nadolazeće posjete Palmera i Eichhorst i to samo po sebi govori da je na djelu velika tenzija između Evropskog parlamenta i predstavnika institucija Evropske unije. Može se postaviti pitanje, a postavljaju ga i političari u BiH, koga ti predstavnici institucija EU zaista predstavljaju? Kad bi se trebao dati odgovor na to pitanje, da se malo nediplomatski izrazim, riječ je o odmetnutim pojedincima iz institucija Evropske unije. Način na koji se godinama pregovaralo i u Mostaru, na tajanstven način, iza zatvorenih vrata, uz razne pritiske na domaće političke aktere, neka vrsta prljavih dilova, zaista se pokazalo o kakvoj vrsti pregovaranja je tu riječ i da su tzv. predstavnici EU zasta su tu više na misiji koja nije bazirana na vrijednostima i principima EU, nego više ličnim motivima”, kazao je, između ostalog Weber.

(Kliker.unfo-BHRT)