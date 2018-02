Bodo Weber : Davanje konkretnih datuma iz EU nije dobro, BiH je najbolji primjer

Stoga smatra da je načinom na koji se Evropska komisija odnosi prema fiksnim datumima napravljena određena politička šteta, jer se stiče utisak da postoje preferencije za Srbiju i Crnu Goru spram drugih država u regiji.

“Posljednja tri mjeseca bilježimo brojne reakcije na Zapadnom Balkanu kada su u pitanju različite verzije koje su prezentovane javnosti. Prema mom mišljenju, napravljena je određena politička šteta baratanjem nekim datumima”, ističe Weber za Vijesti.ba.

Kako tvrdi, Evropska komisija je u posljednjoj verziji Strategije najvećim dijelom izbacila datume, tako da je u dokumentu ostala samo 2025. godina kao mogući okvirni datum za Srbiju i Crnu Goru.

“Po mojoj procjeni, Strategija je bila rezultat tzv State of the European Union govora predsjednika Komisije Junkera u septembru prošle godine. On je, prema mom mišljenju, iz svoje perspektive i bez veće koordinacije, odjednom pomenuo taj datum. Budući da je Junker pomenuo 2025. godinu, Komisija nije mogla ići toliko natrag da ignoriše i izbaci taj datum iz Strategije”, pojašnjava ovaj njemački ekspert.

On je podsjetio da je predsjednik Evropske komisije svojevremeno tokom izborne kampanje za Evropski parlament govorio da novih članica EU neće biti do 2020. godine.

“Ovo je drugi put da baratanjem datumima napravi štetu. Interesantno, to je u suprotnosti sa praksom Komisije koja posljednjih 10-15 godina u politici proširenja dosljedno odolijeva zahtijevima političkih elita u regiji za fisknim datumima”, smatra Weber.

Kao primjer loše prakse pretpostavljanja fiksnih datuma, on navodi slučaj BiH i kaže da je to loš siglan za domaće političke elite koje onda misle da se mogu sakriti iza tih datuma i izbjeći suštinske i za njih bolne reforme.

“BiH je najbolji primjer da takva praksa nije ozbiljan pristup, jer se domaćim elitama tako daje povod da ignorišu reformske zahtjeve i uslove. Sjetimo se raznih datuma i najava o kojima je govorio član Predsjedništva BiH Dragan Čović u kontekstu datuma kada će BiH dobiti kandidatski status. Uvjeravao je da će to biti u 2017. godini, pa u 2018. a sada nas uvjerava da se to neće desiti u ovoj godini”, naglasio je Weber.

