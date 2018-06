Bodo Hombach upozorava : Evropa se može srušiti na Balkanu

Bivši specijalni koordinator Pakta stabilnosti jugoistočne Evrope Bodo Hombach ocijenio je da je Evropska unija, iz razočarenja, podigla norme za nove kandidate i upozorio da bi ako bi se evropski svijet slomio to moglo biti baš na Balkanu.

“Ako se evropski svijet sruši, bit će to tamo, gdje je on posebno lomljiv i gdje moćne sile na njega spolja djeluju. To je slučaj na Balkanu”, kazao je Hombcah pred studentima Bonske akademije za istraživanje i poduke praktične politike.

Hombach je u Bonu, u tekstu za studente Univerziteta “Friedrich Wilhelm”, poručio zemljama zapadnog Balkana ko im je partner na putu sveoukupnog napretka.

“Ni Amerika, ni Rusija, ni Turska – EU je partner za privredni uspjeh, društveni napredak i demokratski poredak na Balkanu”, istakao je i dodao da EU, “željela to ili ne, tu ulogu mora ispuniti, inače je u regiji niko više neće uzimati za ozbiljno”.

‘Komadanje Evrope je isgra s vatrom’

Upozorio je da ne treba zaboraviti ni to da se na horizontu – na istoku, zapadu i jugu – “igraju vatrom” političke figure i grupe koje bi rado “raskomadale” Evropu.

Bez jasne pristupne perspektive za zemlje južne Evrope bi, prema Hombachu, “mamac-pjesma” tih grupa mogla postati neodoljiva.

On je ukazao da prepreke za proširenje nisu samo na strani zemalja kandidata, već i da se EU bori s problemima koji stoje na putu brzog prijema.

“Kosovo do danas nije priznalo pet država članica EU-a”, napisao je, između ostalog, Hombach u temi o “nemirnom Balkanu” i dodao da bi te zemlje, ukoliko bi došlo do odluke, nju, najverovatnije, kritizirale.

(Kliker.info-AJB)