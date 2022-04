Blok protiv SDA, HDZ-a i SNSD-a : Nikšić najavio zajedničkog kandidata većeg bloka stranaka, ne samo Trojke

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić gostovao je u emisiji Polis TV SA i tom prilikom govorio o nekolicini društveno – političkih tema. Između ostalog govorio je i o mogućem zajedničkom kandidatu opozicije za člana Predsjedništva BiH te naglasio da Trojka funkcioniše korektno, da se razgovara o svemu i da sve probleme stavljaju na stol.

– Sva imena su na stolu, razgovara se potpuno otvoreno bez ikakve zadrške. I ono što je važno, stvorena je atmosfera. Trojka najbliže surađuje i jako je važno da imamo jednog zajedničkog kandidata s aspekta poruke.

Međutim, ono što je također važno reći javnosti – to neće biti samo kandidat Trojke. Mi ne samo unutar Trojke, razgovaramo sa drugim subjektima unutar BiH, našim partnerima u USK iz NES-a, sa PDA, sa gospodinom Kasumovićem, sa SBB-om naravno.

I kad dođemo do tog imena, to ime bi trebalo da bude kandidat svih opozicionih partija, jednog velikog bloka koji želi da se suprotstavi trenutnoj vladavini SDA, HDZ-a i SNSD-a – rekao je Nikšić.

Govoreći o polemikama između pojedinih članova Trojke na društvenim mrežama, Nikšić je odgovorio:

“Veliki broj partija, imaju veliki broj ljudi i svako ima pravo na svoj stav. I naravno da nismo ludi da mislimo da, ko god bude taj kandidat, da će svi biti presretni. Važno je da u donošenju odluke osigurate ambijent u kojem će svako imati pravo na svoj stav i mišljenje. Kad se donese odluka, onda ima da se poštuje.”

S obzirom da se u medijima spominjalo ime Denisa Bećirovića, pitanje je bilo je li on jedan od potencijalnih kandidata.

– Naravno da jeste. Ne jedan od potencijalnih, najozbiljniji kandidat. Ali ponavljam razgovori su u toku, čim budemo imali i nije fer da ja ovdje sad guram Denisa, ložim, ispada … dakle Denis je sigurno potencijalno najozbiljniji kandidat kada je u pitanju SDP, ali i ovi drugi. Ali odluka nije donesena, razgovaramo svi zajedno, ozbiljni smo ljudi, pričamo oči u oči. Kad dođemo do tog stava, do tog imena, to će biti budući član Predsjedništva BiH.

Na pitanje da li je i on jedan od potencijalnih kandidata, Nikšić je odgovorio:

– Naravno. Mi u SDP-u imamo neke svoje procedure kada su u pitanju kandidature. I proveli smo najšire moguće kandidiranje kroz organizaciju. Ne samo ja, bilo je još imena ali bilo je i moje ime, piše TV SA.

(Oslobođenje)