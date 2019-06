Blijedo finale Lige prvaka : Liverpool bolji od Tottenhama za šestu titulu šampiona Evrope! (Video)

Liverpool je po šesti put u historiji, a u svom devetom finalu, postao prvak Evrope.

Ekipa Jurgena Kloppa je u večerašnjem finalu na Wanda Metropolitano u Madridu savladala Tottenham sa 2:0 u jednom od nedopadljivijih finala u posljednje vrijeme.

Već u 24. sekundu minutu utakmice Redsi su stigli do vodstva. Sadio Mane je u ruku pogodio Moussu Sissoka, a sudija Damir Skomina je bez imalo oklijevanja pokazao na bijelu tačku, mada će njegova odluka zasigurno biti predmet polemike u narednom periodu. Loptu je u ruke uzeo Mohamed Salah, te pogodio za vodstvo Liverpoola. Tada je na semaforu već stajala druga minuta, što je drugi najbrži gol u historiji finalnih utakmica Lige prvaka, nakon onog Paola Maldinija iz 2005. godine.

Nakon te utakmice nekako su se strasti pomalo primirile na terenu, Tottenham je pokušao da se brzo vrati u susret, međutim nije bilo konkretnih, zrelih prilika. Mirniji period utakmice prekida šutem sa distance Trent Alexander- Arnold, lopta odlazi pored stative, ali je do odlaska na odmor ponovo viđeno malo toga konkretnog.

Nije Tottenham imao više šta izgubiti u ovom susretu, pa su u drugo poluvrijeme ušli znatno agresivnije. Prvi je, ipak, prišao protivničkom golu Mohamed Salah, ušao je u kazneni prostor, međutim odbrana Tottenhama otklanja opasnost. Uslijedila je brza akcija Pijetlova, Dele Alli se našao u odličnoj poziciji, ali ne uspjeva da pogodi mrežu Alissona.

Iako se činilo da bismo u drugom poluvremenu mogli gledati nešto atraktivniju utakmicu, to se nije dogodilo. Ponovo je uslijedio period mirne igre, bez gotovo ikakvih šansi pred golovima. Tako je bilo sve do 69. minute kada Sadio Mane ponovo na muke stavlja odbranu Tottenhama, dodaje do Jamesa Milnera, no njegov šut odlazi tik pored lijeve stative Huga Llorisa, koji je kao ukopan stajao.

U 84. minutu meča sjajna šansa za Totenhem. Eric Dier je oboren na samoj ivici kaznenog prostora, sa lijeve strane. Loptu je uzeo Christian Erikksen, jako lijepo gađao, no Alisson je ostao budan i izbacio loptu u korner. Nakon kornera Kierana Trippiera, u sjajnoj šansi se poslije gužve našao Son, promašio je ono što je bilo teže promašiti, ali na njegovu sreću blamažu je spasio pomoćni sudac koji je signalizirao ofsajd.

I onda u 88. minutu stavlja se tačka na i. Jurgen Klopp je ponovo uveo svog zlatnog džokera, koji ga je i odveo u finale, Divocka Origija, a on mu se još jednom odužio na sjajan način i postigao gol za 2:0, kojim je potvrdio pobjedu Redsa i osvajanje šeste titule prvaka.

Tottenham – Liverpool 0:2 /Salah 2’ (p), Origi 88'/