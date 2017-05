Bivšu šef OHR-a Wolfgang Petritsch : “Na djelu je balkanizacija EU, a ne evropeizacija Balkana”

-Možda zvuči preoštro, ali na djelu je neka vrsta balkanizacije Evropske unije, dok je manje vidljiva evropeizacija Balkana, kazao je za Radio Slobodna Evropa Wolfgang Petritsch, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u BiH i izaslanik EU za Kosovo.

“Neophodna je nova evropska strategija za Zapadni Balkan kako bismo ga motivisali u prelaznom periodu s obzirom da neće biti skorog proširenja. Ne možemo tek tako da prepustimo građane i vlade regije da čekaju desetak godina”, naglašava Petritsch.

Dodaje da je na Balkanu nužno “razoružanje” jezika u smislu uzdržavanja od zapaljivih izjava.

“Ne treba davati priliku nacionalistima poput Dodika. Potrebna je odgovornost na regionalnom nivou političara poput Rame, Vučića, ali i Plenkovića s obzirom da je njegova zemlja članica EU. Dakle, nužna je odgovornost i ozbiljnost u sprovođenju reformi, a ne potezi poput ‘Rama šou’”.

Na pitanje da li će susret Federike Mogherini i balkanskih premijera pomoći u smirivanju tenzija u regiji, Petritsch je rekao kako misli da je Mogherini uznemirena “stanjem na terenu”.

– Pokazalo se da EU nema strategiju i odgovor na geopolitički promijenjeno okruženje. U tom smislu ona je povukla dobar potez pozivajući političare iz regije na neformalnu večeru. Međutim, uopštene izjave nakon tog skupa pokazuju da nema ničeg novog. I prije toga su evropski zvaničnici ukazivali da zemlje aspiranti treba da urade domaći zadatak na putu ka EU. No, nema odgovora kako suštinski podstaći reforme i da li je nešto naučeno iz prethodnih iskustava, imajući u vidu i da se sama EU suočava sa višestrukom unutrašnjom krizom, ali i djelovanjem drugih aktera na Balkanu kao što su Rusija, Kina, arapske zemlje i Turska. Izgleda kao da je EU bespomoćna i bez ideje kako dalje, rekao je Petritsch.

Petritsch smatra da je EU na izravan način obeshrabrila građane Balkana.

– Javno saopštenim stavom da neće biti proširenja u narednih pet godina, EU je u velikoj mjeri obeshrabrila građane Balkana da vrše pritisak na svoje vlade da sprovode reforme. Imajući u vidu duboku krizu na starom kontinentu, ne vidim realističnu šansu da u narednih deset godina bilo koja zemlja bude primljena u EU. To znaju političari u evropskim prestonicama ali i na Balkanu.

Dakle, mi u EU se pretvaramo da zemlje regije mogu da se pridruže – ako ispune kriterijume – a i balkanski lideri se pretvaraju da žele da se učlane i obave svoj deo posla. Međutim, to je posao na tehničkom nivou. Na primjer, Srbija veoma profesionalno ispunjava zadatke u pregovorima sa Bruxellesom. Narednih nedjelja se očekuje otvaranje novih poglavlja. Slično je i u Crnoj Gori. Međutim, to je manje bitan dio čitavog procesa. Problem je što se ne sprovode suštinske reforme zbog nedostatka motivacije jer političari znaju da čak i ako to urade, njihove zemlje neće uskoro ući u EU. To je najveći paradoks u čitavoj ovoj situaciji, smatra Wolfgang Petritsch.

(Kliker.info-SB)