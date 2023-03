Bivši predsjednik Ukrajine Viktor Juščenko tvrdi : Ako Ukrajina ne zaustavi Rusiju sada, vi ste sljedeći (Video)

Viktor Juščenko je bio prvi predsjednik Ukrajine nakon raspada Sovjetskog saveza koji nije bio član Komunističke partije. Bio je čelnik ukrajinskog parlamenta i lider stranke “Naša Ukrajina”, a postao je poznat po svojoj ulozi u Narandžastoj revoluciji 2004. godine. Juščenko je bio poznat po svom antiruskom stavu i pokušajima jačanja ukrajinskog jezika i kulture. Tokom mandata kao predsjednik Ukrajine od 2005. do 2010. godine, pokušao je reformisati zemlju, uspostaviti veze s EU i NATO-om, te boriti se protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Juščenko je 2004. godine postao žrtva trovanja dioksinom, vrlo toksičnom hemikalijom koja je izazvala teške zdravstvene probleme, uključujući ožiljke na licu i gubitak vida na jedno oko. Juščenko je tvrdio da je trovanje bilo pokušaj ubistva, a ruske vlasti su optuživale Ukrajinsku sigurnosnu službu za taj čin. Međutim, naknadne istrage pokazale su da su ruske vlasti bile umiješane u trovanje. Prema nekim izvorima, dioksin je navodno ubrizgan u hranu Juščenka na sastanku s visokim ruskom dužnosnikom, a navodno su ga otrovali jer su ga smatrali opasnim za ruske interese u Ukrajini. Osim toga, neki su spekulirali da su razlog trovanja bile Juščenkove prozapadne politike i njegovo zagovaranje većeg ukrajinskog suvereniteta i nezavisnosti.

– Apsolutno sam siguran da treba uspostaviti tribunale ako želimo da se ovakvi ratovi više ne ponove. Mora im se suditi, moramo shvatiti da su oni zločinci i mora im se suditi za zločine. Putin mora biti kažnjen. To je problem koji treba riješiti cijeli svijet. Moramo iz ovog rata izaći čisti i moramo preispitati šta se dogodilo, gdje je bio izvor tame, a gdje izvor svjetlosti, a oni koji su započeli ovaj rat moraju završiti iza rešetaka. Ne želimo izdati 15 miliona Ukrajinaca koji su raseljeni zbog ovog rata – rekao je Juščenko.

Upitan da se vrati u vrijeme kada je bio predsjednik, da li je bilo moguće da Ukrajina zadrži neku vrstu neutralnosti, odnosno da više balansira između istoka i zapada, da li bi to spriječilo rat – Juščenko je podsjetio na historiju Ukrajine u 20. stoljeću.

– Ukrajinci su proglašavali nezavisnost šest puta. Svaki put mi smo zadržavali neutralnost i to je rezulitralo time da bi jednom zadržali nezavisnost dan i po, drugi put tri dana, treći put šest mjeseci, ali to je najduže što smo uspjeli zadržati nezavisnost. To je ono čemu nas je Rusija naučila. To je naša historija samo u 20. stoljeću. Čim odlučimo proglasiti Ukrajinsku Narodnu Republiku, kao što smo to uradili 1918., ruska vojska sa svojim generalima počne marširati prema Ukrajini i unište nas bez milosti. Ukrajina ima pravo na suverenitet i samoopredjeljenje baš kao što to ima vaša zemlja ili Latvijci, Letonci, Poljaci i slično. Prestanite slušati Putinove lekcije o tome zašto je rat prestao. Mi se zalažemo za suverenitet svih zemalja – dodao je.

Upitan je da li je tokom svog mandata imao priliku susresti se s Putinom te kakav je dojam stekao nakon tih susreta, kao i je li osjetio nekakav pritisak s Putinove strane, Juščenko je kazao da je tokom njihovih susreta svaka diskusija bila veoma taktička.

– Ali osobi nikad ne treba suditi po onome što priča nego po onome što čini. Ono što je on uradio ni Hitler nije uradio. Međutim, ovdje se ne radi samo o Putinu nego i o 140 milion malih Putina koji legitimiziraju ono što on čini. Smatram da će Evropa morati provesti nekoliko decenija da zaliječi podjele koje je Rusija uzrokovala – istakao je on.

Poručio je da ako Evropa želi stabilnost, onda treba da izađe na kraj s Rusijim na isti način kao što je to uradila s nacističkom Njemačkom – mora da im ukaže na značaj demokratije, slobode i morala.

– Ljudi govore da je ovo sukob između dvije države, da imaju samo dvije strane. Želim da shvatite jednu stvar. Ako vjerujete u državnu ideologiju koju Putin promoviše i njegovu viziju ruskog svijeta, koja se svodi na žal za Sovjetskim savezom, to znači da vjerujete da Rusija završava tamo gdje završava ruski jezik. Ako Srbija odluči da govori ruski, to postaje ruskom sferom. Ista stvar je s Kazahstanom ili Bjeorusijom. To je sve što je potrebno da se postane dijelom ruskog svijeta. Prošle godine se hvalio da Rusija nema granica – kazao je Juščenko.

Kritikovao je ideju da se počne pregovarati s Rusijom.

– Niko se 1942. ili 1943. nije sjetio da kaže Hitleru da pregovaraju. Mir se može postići na dva načina – ili ste pobjednici ili kapitulirate. Birajte – poručio je Juščenko.

Podsjetio je da je Ukrajina predala svo svoje nuklearno oružje prije 30 godina da bi postigla mir i da se sad mora boriti protiv ruske agresije koju ni na koji način nije isprovocirala.

– Ako se svijet okrene Macronovom načinu rješavanja problema, to će biti kraj civilizacije i zapadnog svijeta kakvog ga znamo – zaključio je Juščenko u intervjuu za Fenu.

