Bivši borci nastavljaju protest i poručuju: Ovo je novi rat, ali na drugi način

Demobilisani borci Armije RBiH i HVO-a su se i danas okupili ispred zgrade Parlamenta FBiH. Kako navodi TV N1 insistiraju da se na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta raspravlja o njihovim zahtjevima. Borci obećavaju da će biti istrajni. Nazif Velić, demobilisani borac, smatra da je i među boračku populaciju ušla politika.

Vlado Marušić iz “Udruge razvojaćenih branitelja HVO-a Zapadnohercegovačke županije” kaže da su borci znali da će rukovodstvo Zastupničkog doma Parlamenta FBiH biti neodlučno da li uopšte održati sjednicu.

“Znali smo da oni kalkuliraju i oni uvijek kalkuliraju ovisno o broju prosvjednika, branitelja. Kada su procjenili da nema dovoljno branitelja, oni zakazuju današnju sjednicu jer se ne boje. To ne mijenja naš stav da je to najveći ološ i prevarant na čelu sa Edinom Mušićem i ostalim. To su najveći lupeži jer branitelji se pet godina bore za točke rezolucije branitelja, a to je braniteljski dodatak, objava jedinstvenog registra branitelja uz odvajanje borbenog i neborbenog sektora, javna objava korisnika braniteljsko-invalidske zaštite i da se smanji broj udruga, a to je prema Zakonu o udrugama od posebnog značaja. Ja i moji kolege branitelji smo došli da legitimno predamo zahtjeve Parlamentu, a to je da se održi vanredna sjednica i da se na dnevni red stavi Zakon o razvojaćenim braniteljima i Zakon o udrugama od posebnog značaja”, kazao je Marušić u programu TV N1.

Borislav Brzica, demobilizirani borac iz Gruda je kazao da se vlast loše ponašala prema borcima i da borci nisu veliki optimisti.

“Mi nećemo odustati od vojih prava jer vjerujemo u sebe. Ovo je novi rat, ali na drugi način. To je borba koju vodimo već pet godina”, mišljenja je Brzica.

Nazif Velić, također demobilisani borac, smatra da je i među borce ušla politika.

“Ova grupa od 70-ak ljudi. Neki od branitelja su Salkina grupa ljudi koja došla da podrži njegov zakon, a tiče se udruga od posebnog značaja. Salko se hvali da je objavio registar i treba mu taj zakon kako bi kazao: Evo borci ispunili smo vam zahtjeve”, naglasio je Velić za N1

