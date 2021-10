Bivši analitičar CIA-e iz 90-ih upozorava : Neki oblik konflikta dogodit će se na Balkanu ,tenzije između zajednica će izmaći kontroli

Bivši viši analitičar u američkoj Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA), koji je bio uposlenik međuagencijske radne grupe za Balkan tokom ratova 90-tih David Kanin kazao je da će Milorad Dodik nastaviti da provodi trenutnu politiku koliko god može.

Kanin je rekao da Dodik jednostavno želi da stavi prst u oči Zapada kad god ima priliku, zbog svojih političkih razloga jer želi da entitet pomakne što je dalje moguće od “dejtonske Bosne” dok u isto vrijeme tvrdi da djeluje u skladu s Dejtonom, prenosi Radio Slobodna Evropa.

-Vidjet ćemo da li ide prema otcjepljenju ili može biti manje od toga. Vidjet ćemo. Ali mislim da prelazi granicu po pitanju sigurnosne zone. Moglo se upravljati svim stvarima koje je uradio do sada, i bile su manje nego suverene, rekao je Kanin.

Dodaje da bi stvaranje vojske mogla biti prekretnica.

-Ali mislim da kada krene da stvara vojsku, vojnu snagu koju može da koristi, nezavisno od druge vojne snage, ne samo kao zahtjev za internom sigurnošću, već kao sredstvo policije i vojske za otcjepljenje njegovog entiteta na ozbiljan način, onda mislim da prelazi granicu, ističe Kanin.

Smatra da dosadašnje sankcije Dodiku nisu dale bilo kakav rezultat.

-Nije bilo političkog efekta. Možda je bilo unutar zemlje ekonomskog efekta na finansije pojedinaca povezanih sa Dodikom i na njega samog, ali nisu naštetile efikasnosti njegove pokroviteljske mreže i njegove kontrole unutar RS-a. I stoga, politički, ne vidim da imaju odlučujući utjecaj, smatra Kanin.

Naglašava da trenutna situacija nije održiva i da Bosna i Hercegovina u ovim okolnostima neće fukcionisati.

-Ne funkcioniše od početka i neće ni u budućnosti. Pitanje koje se postavlja jeste šta će dovesti do novog konflikta. Vidjeli smo u regiji vraćajući se unazad do 1878. Izvinite, sa historijom, ali obrazac u regionu je jasan. Sigurnosni poklopci koje je svana nametnuo zapad funkcionišu onoliko koliko funkcionišu. I kada ne rade, regija se vrati konfliktu. To smo vidjeli više puta. Ono što sprječava Dodika nema mnogo veze sa tim šta Amerikanci rade i EU, već naredni korak. Recimo da se RS otcjepi. Da li se pridružuje Srbiji? Da li će ostati nezavisna, što ustvari znači ovisna o Srbiji i Rusiji?, rekao je Kanin.

Dodaje da Dodik nije siguran kako će se sve to odraziti na ekonomiju, odnosno da ne može predvidjeti posljedice takvog poteza.

-I šta se dešava sa njegovom zaštitničkom mrežom? Da li će moći napredovati? Posao je transnacionalan, nije samo unutar RS-a. On i njegovi zamjenici posluju sa ljudima na sve strane. Da li će to uticati na poslove? Ako je previše pažnje na kretanje RS prema nezavisnosti da imate stvarnu prijetnju poslu. Jer su im recimo EU i drugi stavili ekonomske granice kao način da se izoluje novootcjepljena Republika Srpska. Mislim da je nepoznanica od toga šta bi se desilo nakon što krene sa tim korakom ono zbog čega pauzira, mnogo više od američkih sankcija ili evropske buke. Ako Dodik može da shvati šta da radi, kako da se suoči sa situacijom nakon otcjepljenja i ako je uvjeren da može da time upravlja, onda bi možda mogao da krene sa tim. I to bi, ja mislim, bilo opasno, rekao je Kanin.

Ističe da sve nabrojano predstavlja opasnost i da će u nekom momentu kombinacija ovih faktora dovesti do daljeg konflikta.

-Mislim da će se neki oblik konflikta dogoditi na Balkanu. Možda neće doći u obliku ratova koje smo vidjeli ranije. Ne znam kakva će biti priroda nasilja. Ne znam ko će ga isprovocirati. Koji će ga incidenti isprovocirati? Ne znam. Ne znam ni da li će biti zvanična vojska koja se na različitim mjestima bori jedna protiv druge. Da li će biti tenzije unutar zajednice. Moja pretpostavka jeste da će biti ovo posljednje. Da će biti tenzije unutar zajednice koje će izmaći kontroli prvo na lokalnom nivou. I onda će da izmaknu kontroli. I to je ono što me zabrinjava, rekla je Kanin.

Smatra da je međunarodna zajednica zakazala u pristupu prema Bosni i Hercegovini.

-Vlade, američka, evropske vlade. Mislim da lokalne vlade već znaju. Ali Amerikanci i Evropljani treba da se suoče sa činjenicom da tri decenije politika i strategija zasnovanim na teleologiji liberalnih institucija nisu urodile plodom, rekao je Kanin.

(Kliker.info-Oslobođenje)