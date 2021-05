Bivša novinarka Berta Zekić Belson govorila za FACE TV : Izrael neće nikada dopustiti državu Palestinu, ta šansa je propuštena! (Video)

Bivša novinarka Berta Zekić Belson gostovala je na Face TV-u kod Senada Hadžifejzovića i govorila o uzrocima najnovijeg sukoba Izraelaca i Palestinaca.

Zekić Belson je kazala da Izrael ima oko 9 milipna stanovnika od kojih su 2 miliona Arapi, te da u Gazi živi million, a na zapadu tri miliona Palestinaca.Tu su još Beduini, Gruzi, Arapski hrišćani, Samarićani, Ahmedije, Kopti, Bahaje…

Imali smo najmirnije palestinsko-izraelske odnose u historiji koji su eskalirali erupcijom nasilja! 22. maja su trebali biti izbori, Hamas želi ojačati poziciju na zapadnoj obali! Netanjahu ne uspijeva napraviti vladu u Izraelu, odgovara mu nasilje! Ramazan uvijek nosi tenzije! Netanjahu svojim političkim igrama otjerao nekoliko važnih igrača, koji sada igraju protiv njega!

Senad: Možemo li ovo nazvati predizbornom situacijom, koju imamo u BiH, ovdje prijete ratom, tamo ga naprave?

Berta: Hamas želi islamističku, Fatah sekularnu državu! Najavom palestinskih izbora Hamas je putem svojih aktivista želio zakuhati kako bi rezultati izbora dali veći utjecaj, Abas otkazuje izbore i dolazi do trenutne situacije! Netanjahu se nadao da će mu pobjeda nad koronom donijeti bolje rezultate na izborima, to se nije desilo! Netanjahu za formiranje vlade može doći do 59 mjesta, od mogućih 61, da bi dobio ta dva mjesta odlazi Arapima! Ram nema problem da u vladi sjedi sa Netanjahuom, desnica neće u vladu ukoliko će Arapi biti tu! Protiv Netanjahua se vodi sudski postupak za korupciju, velike su vjerovatnoće da će završiti u zatvoru, ljulja mu se pod nogama! Sve što se dešava u Izraelu itekako odgovara Netanjahu i Hamasu!

U Izraelu žive mnogi narodi, oni koju su došli iz BiH nakon Austrougarske se prezivaju Bošnjak! Policajci koji napadaju u Alaksi pripadaju Izraelskoj policiji, po porijeklu su ili Arapi ili Guruzi ili Beduini! Iran ima pun stomak Izraela, Izrael likvidirao nekoliko njegovih stručnjaka! Izrael i Iran nisu najbolji prijatelji! Iran koristi svaki trenutak da napadne Izrael! Sredinom 90-tih do početka 2000-tih postojala je spremnost da se formiraju dvije države, da se riješi ovaj problem, sada su propale sve šanse! Dio Arapskog svijeta se udaljio od Palestinaca! Ujedinjeni Emirati među prvima potpisali ugovor sa Izraelom! Nakon sastanka Visokog predstavnika Irana s predstavnicima Sirije i Libanona, tri rakete su ispaljene na Izrael iz pravca Libanona! Iran želi naškoditi Izraelu! Iran ima veliku šansu da Biden obnovi nuklearni ugovor, ne žele se direktno petljati u ovu situaciju, uradit će to na svoj način! Bogati arapski svijet nije zainteresovan za siromašni arapski svijet!

(Face TV)